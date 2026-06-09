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Украинец более 10 лет живет в США, но в Резерв+ стал нарушителем военного учета: чем закончилось дело

20:48, 9 июня 2026
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ТЦК не имеет права вносить в Реестр сведения о нарушении военного учета без доказательств надлежащего вручения повестки — к такому выводу пришел суд по делу украинца, более 10 лет проживающего в США.
Украинец более 10 лет живет в США, но в Резерв+ стал нарушителем военного учета: чем закончилось дело
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Ивано-Франковский окружной административный суд рассмотрел дело по иску гражданина Украины, который с 2011 года постоянно проживает в Соединенных Штатах Америки, об обжаловании действий территориального центра комплектования и социальной поддержки по внесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о нарушении им правил воинского учета.

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Истец просил признать противоправными действия по внесению в Реестр информации о нарушении правил воинского учета и обязать исключить соответствующие сведения из Реестра.

Обстоятельства дела

Истец указывал, что постоянно проживает на территории США, что подтверждается документами, выданными американскими органами власти. Из паспорта гражданина Украины следует, что еще в 2011 году он был снят с регистрации места жительства в Украине.

Также он ссылался на временное удостоверение военнообязанного, согласно которому был снят с воинского учета в связи с выездом на постоянное место жительства за границу.

При обращении за консульскими услугами в США мужчина обнаружил в приложении «Резерв+» отметку о нарушении правил воинского учета. Считая такие сведения необоснованными, он обжаловал в суде действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по внесению соответствующей информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

На адвокатский запрос ТЦК сообщил, что соответствующая отметка была внесена в автоматизированную информационно-телекоммуникационную систему «Оберіг» в связи с неявкой лица по повестке для уточнения военно-учетных данных. В то же время центр комплектования подтвердил, что протокол об административном правонарушении в отношении истца не составлялся, постановление о привлечении к административной ответственности не выносилось, а решение о привлечении его к ответственности не принималось.

В отзыве на иск ответчик указал, что в Реестр вносятся не только сведения о привлечении к ответственности, но и информация об исполнении воинской обязанности. По мнению ответчика, истец является нарушителем правил воинского учета, поскольку не явился по вызову и не прошел военно-врачебную комиссию в установленный законодательством срок.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются органами ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов и обязаны обеспечивать внесение в него полной, достоверной и актуальной информации.

Суд установил, что материалы дела не содержат никаких доказательств направления истцу повестки или иного надлежащего уведомления о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Ответчик не предоставил доказательств вручения повестки, доказательств ее направления почтовой связью, а также доказательств надлежащего уведомления лица в соответствии с требованиями законодательства.

Кроме того, суд обратил внимание, что истец был снят с воинского учета, а документы по делу содержат противоречивые сведения относительно его учетного статуса. В частности, данные Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов не соответствовали сведениям временного удостоверения военнообязанного и другим документам, подтверждавшим исключение лица с воинского учета.

Суд также установил, что после выдачи документов об исключении с воинского учета соответствующие сведения не были внесены уполномоченными должностными лицами в Реестр, что привело к несоответствию данных, содержащихся в информационной системе.

Оценивая доводы ответчика о нарушении истцом правил воинского учета, суд отметил, что в случае выявления такого нарушения законодательством предусмотрено составление протокола об административном правонарушении и осуществление соответствующих процессуальных действий. В то же время в деле отсутствуют доказательства совершения таких действий в отношении истца.

Суд пришел к выводу, что ответчик не доказал правомерность внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о нарушении истцом правил воинского учета.

В результате суд по делу № 300/7057/25 признал противоправными действия ТЦК по внесению в Реестр сведений о нарушении правил воинского учета и обязал исключить соответствующие данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

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