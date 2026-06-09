Судебный контроль над тайной следствия: почему Сергей Власенко предлагает ограничить утечки информации

Сергей Власенко в комментарии для «Судебно-юридической газеты» объяснил, что новый проект лишь вводит судебный контроль за распространением чувствительной информации, а не цензуру.

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В украинском правовом поле возникла острая дискуссия вокруг законопроекта № 15289, автором которого является народный депутат Сергей Власенко. Документ направлен на реформирование порядка разглашения сведений досудебного расследования в производствах, где фигурируют политические лица.

В комментарии для «Судебно-юридической газеты» Сергей Власенко рассказал, что основная идея заключается в установлении судебного контроля над распространением чувствительной информации, которая часто становится инструментом политической борьбы. В условиях, когда «утечки» материалов дел стали системной проблемой, что подтверждено даже аудитом НАБУ, предлагаемые изменения преследуют лишь цель защитить фундаментальное право человека на презумпцию невиновности и сохранение деловой репутации.

Законопроект разработан во исполнение резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы «Violence and hate speech against politicians: a threat to democracy». Пункт 21.2 этой резолюции прямо рекомендует государствам внедрить законодательство, ограничивающее раскрытие информации о текущих расследованиях в отношении политиков на ранних стадиях без предварительного судебного разрешения.

Сергей Власенко подчеркивает, что репутация политика является одним из ключевых профессиональных активов. Длительное публичное освещение уголовного производства в отношении лица может нанести существенный вред его политической карьере, даже если впоследствии суд признает его невиновным. Последствия таких репутационных потерь в дальнейшем невозможно полностью возместить даже после оправдательного приговора.

Механизм трех шагов вместо самовольных решений

Сейчас следователь с согласия прокурора может самостоятельно решать, что и когда разглашать. Законопроект № 15289 предлагает изменить это в пользу судебного фильтра.

Любое обнародование материалов возможно только на основании определения суда.

Правоохранители обязаны действовать строго в пределах, определенных судебным определением.

Перед распространением информации необходимо пригласить лицо, которого это касается, чтобы услышать его аргументы против такого разглашения.

Европейский опыт

В качестве примера более сдержанной коммуникации правоохранительных органов автор законопроекта приводит британскую практику. По его словам, во время проведения обыска у принца Эндрю сообщение полиции ограничилось краткой информацией о самом факте следственного действия и указанием, что дополнительные комментарии будут предоставляться только после завершения расследования.

В то же время в Украине правоохранительные органы нередко сопровождают резонансные дела масштабными информационными кампаниями. По его словам, такие действия могут формировать общественное отношение к фигурантам дел еще до вынесения судебного решения, тогда как в случае отсутствия обвинительного приговора публичного опровержения или извинений обычно не происходит.

Общественный интерес

Проект № 15289 внедряет критерий преимущественного общественного интереса, который должен оценивать суд при вынесении определения о разрешении на разглашение информации. Наличие преимущественного общественного интереса должен определять суд с учетом практики Европейского суда по правам человека.

По словам Сергея Власенка, сам факт сообщения лицу о подозрении не всегда представляет общественный интерес. Он подчеркивает, что в отдельных случаях обнародование таких сведений может быть направлено не на информирование общественности, а на создание информационного резонанса вокруг деятельности правоохранительных органов.

Кроме того, законопроект призван уменьшить количество неофициальных утечек материалов досудебного расследования. По мнению автора инициативы, это должно способствовать защите прав участников уголовного процесса и ограничить практику распространения информации, которая нередко используется в политической борьбе или для манипулирования общественным мнением.

Законопроект предусматривает запрет привлекать к конфиденциальному сотрудничеству во время осуществления негласных следственных (розыскных) действий или других форм негласного взаимодействия народных депутатов Украины и судей. Материалы, полученные с нарушением этого запрета, предлагается признавать недопустимыми доказательствами.

Признание доказательств недопустимыми

Признание доказательств недопустимыми возможно, если будет доказано, что разглашение информации произошло со стороны стороны обвинения вопреки определению суда или вообще без него. Это заставит прокуроров и следователей думать о юридической чистоте процесса, а не о количестве просмотров в соцсетях.

Законопроект № 15289 не предусматривает запрета на распространение информации об уголовных производствах, а внедряет механизм судебного контроля за разглашением данных досудебного расследования. По мнению народного депутата, инициатива должна приблизить украинскую правовую практику к стандартам Совета Европы и обеспечить баланс между правом общества на информацию и правом человека на справедливый суд.

Внедрение судебного контроля позволит усилить защиту репутации лиц от безосновательных информационных атак, сделать невозможным использование правоохоронных органов для информационного сопровождения резонансных дел, а также повысить ответственность за незаконное разглашение тайны следствия через механизм признания отдельных доказательств недопустимыми.

«Это и есть европейский путь», — заявил народный депутат, подчеркнув необходимость избегать манипуляций о якобы «закрытии производств». Если сторона обвинения считает необходимым обнародовать материалы, она должна доказать суду преимущественный общественный интерес, а не просто заниматься политическим пиаром.

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