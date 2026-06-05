Уголовные расследования против политиков хотят закрыть от публичности, а за разглашение – сажать

В Раде хотят запретить разглашать дела против политиков без разрешения суда, а за утечку информации сажать на 3 года.

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Информацию об уголовных производствах в отношении политиков на стадии досудебного расследования хотят ограничить. Для этого в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15289.

Как отмечается в пояснительной записке, документ разработан во исполнение Резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы №2646 (2026) «Violence and hate speech against politicians: a threat to democracy».

Авторы законопроекта указывают, что в делах в отношении лиц, занимающих политические должности, существует повышенный риск использования информации досудебного расследования как инструмента политического давления, дискредитации или влияния на политическую конкуренцию еще до вынесения решения судом.

Отмечается, что действующее уголовное процессуальное законодательство Украины содержит общие положения о неразглашении сведений досудебного расследования и допускает их разглашение с разрешения следователя или прокурора. Однако такая модель не учитывает специфику уголовных производств в отношении лиц, занимающих политические должности, и не предусматривает специального предохранителя в виде предварительного судебного контроля за разглашением информации именно до направления обвинительного акта в суд.

Следовательно, авторы инициативы видят необходимость законодательного введения специального процессуального механизма, согласно которому до направления обвинительного акта в суд разглашение сведений досудебного расследования в уголовных производствах в отношении лиц, занимающих политические должности, допускается только с предварительного разрешения следственного судьи.

Что предусматривает законопроект

Законопроект предлагает установить, что до направления обвинительного акта в суд сведения досудебного расследования в уголовных производствах в отношении ряда лиц могут быть обнародованы только на основании определения следственного судьи.

Документом планируется определить, что лицами, занимающими политические должности, являются Президент Украины, народные депутаты, члены Кабинета Министров и руководители центральных органов исполнительной власти.

Согласно проекту, разрешение на разглашение информации суд сможет предоставить только при условии доказанности преобладающего общественного интереса и отсутствия риска нарушения презумпции невиновности, прав участников процесса либо ущерба для досудебного расследования.

Также в определении следственного судьи должны быть указаны сведения, которые разрешено разгласить, способ, объем и пределы их разглашения. Разглашение сведений вне пределов, определенных определением следственного судьи, запретят.

Также предлагается предоставить лицу, в отношении которого рассматривается вопрос о разглашении сведений, право высказать свои возражения. Определение следственного судьи может быть обжаловано в апелляционном и кассационном порядке, а подача жалобы будет приостанавливать его исполнение.

Лицо, в отношении которого осуществляется разглашение информации, также имеет право на: одновременное обнародование своей позиции в средствах массовой информации, социальных сетях, опровержение, по его мнению, недостоверной информации, равный доступ к официальным каналам коммуникации.

Также блок изменений касается конфиденциального сотрудничества с правоохранительными органами. Законопроект предусматривает запрет привлекать к конфиденциальному сотрудничеству при осуществлении негласных следственных (розыскных) действий или иных форм негласного взаимодействия народных депутатов Украины и судей. Материалы, полученные с нарушением этого запрета, предлагается признавать недопустимыми доказательствами.

Кроме того, документ относит к исключительным обстоятельствам для пересмотра судебного решения наличие заявления, декларации, соглашения о дружественном урегулировании либо иного процессуального документа, поданного от имени Украины в такое международное судебное учреждение, в котором Украина признала нарушение международных обязательств при рассмотрении данного дела судом.

Наказание за незаконное разглашение сведений досудебного расследования в отношении лиц, занимающих политические должности

Документ предлагает установить, что разглашение сведений досудебного расследования в уголовном производстве в отношении лица, занимающего политическую должность, без определения следственного судьи либо с превышением пределов, определенных таким определением,

– наказывается пробационным надзором на срок от трех до пяти лет либо ограничением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

То же деяние, совершенное повторно, либо если оно причинило существенный вред правам, свободам или законным интересам лица, нанесло ущерб досудебному расследованию либо было направлено на формирование в обществе представления о виновности лица до вступления в законную силу обвинительного приговора суда,

– наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

В статье термин «лицо, занимающее политическую должность» употребляется в значении, определенном Уголовным процессуальным кодексом Украины.

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