Владимир Олияр стал начальником Территориального управления ГСА в Ивано-Франковской области
В пятницу, 5 июня, в Территориальном управлении произошли кадровые изменения на уровне руководства.
В соответствии с частью пятой статьи 153 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и нормами Закона Украины «О правовом режиме военного положения», должность начальника Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Ивано-Франковской области занял Олияр Владимир Иванович.
Он будет исполнять свои обязанности в течение периода действия военного положения в Украине — до утверждения в установленном порядке начальника территориального управления согласно процедурам, предусмотренным законодательством о государственной службе, с учетом особенностей, определенных Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.