Владимир Олияр стал начальником Территориального управления ГСА в Ивано-Франковской области

Владимир Олияр будет исполнять свои обязанности в течение периода действия военного положения — до утверждения в установленном порядке начальника территориального управления согласно предусмотренным процедурам.

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В пятницу, 5 июня, в Территориальном управлении произошли кадровые изменения на уровне руководства.

В соответствии с частью пятой статьи 153 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и нормами Закона Украины «О правовом режиме военного положения», должность начальника Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Ивано-Франковской области занял Олияр Владимир Иванович.

Он будет исполнять свои обязанности в течение периода действия военного положения в Украине — до утверждения в установленном порядке начальника территориального управления согласно процедурам, предусмотренным законодательством о государственной службе, с учетом особенностей, определенных Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей».

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