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ВАКС окончательно конфисковал активы Олега Царева в пользу государства

10:33, 5 июня 2026
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Имущество бывшего народного депутата Олега Царева окончательно перейдет государству.
ВАКС окончательно конфисковал активы Олега Царева в пользу государства
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение о взыскании в доход государства активов бывшего народного депутата Олега Царева.

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Суд согласился с решением суда первой инстанции, которым был удовлетворен иск Министерства юстиции о применении к Цареву санкции в виде взыскания активов в доход государства в соответствии с Законом Украины «О санкциях».

Речь идет об имуществе, которым Олег Царев, по данным суда, владел опосредованно через жену и сына. В перечень активов, подлежащих взысканию, входят:

  • 21 земельный участок в Днепропетровской области;
  • нежилые здания и сооружения в Днепропетровской области;
  • три здания торгово-выставочных комплексов в городе Днепр;
  • 100% доли в уставном капитале ООО «Глоу Рино»;
  • одно транспортное средство.

Иск Министерства юстиции основывался, в частности, на том, что в отношении Царева имеются два обвинительных приговора, которыми он признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 УК Украины, ч. 3 ст. 109 УК Украины, ч. 3 ст. 110-2 УК Украины.

Кроме того, суд учел, что Царев занимал должность так называемого «спикера парламента новороссии», публично призывал к изменению границ государственной границы Украины, поддерживал и оправдывал вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, а также участвовал в финансировании соответствующей деятельности.

Постановление Апелляционной палаты ВАКС вступило в законную силу с момента принятия и не подлежит кассационному обжалованию.

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