ВАКС окончательно конфисковал активы Олега Царева в пользу государства
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение о взыскании в доход государства активов бывшего народного депутата Олега Царева.
Суд согласился с решением суда первой инстанции, которым был удовлетворен иск Министерства юстиции о применении к Цареву санкции в виде взыскания активов в доход государства в соответствии с Законом Украины «О санкциях».
Речь идет об имуществе, которым Олег Царев, по данным суда, владел опосредованно через жену и сына. В перечень активов, подлежащих взысканию, входят:
- 21 земельный участок в Днепропетровской области;
- нежилые здания и сооружения в Днепропетровской области;
- три здания торгово-выставочных комплексов в городе Днепр;
- 100% доли в уставном капитале ООО «Глоу Рино»;
- одно транспортное средство.
Иск Министерства юстиции основывался, в частности, на том, что в отношении Царева имеются два обвинительных приговора, которыми он признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 УК Украины, ч. 3 ст. 109 УК Украины, ч. 3 ст. 110-2 УК Украины.
Кроме того, суд учел, что Царев занимал должность так называемого «спикера парламента новороссии», публично призывал к изменению границ государственной границы Украины, поддерживал и оправдывал вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, а также участвовал в финансировании соответствующей деятельности.
Постановление Апелляционной палаты ВАКС вступило в законную силу с момента принятия и не подлежит кассационному обжалованию.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.