ВАКС остаточно конфіскував активи Олега Царьова на користь держави

Майно колишнього народного депутата Олега Царьова остаточно перейде державі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення про стягнення в дохід держави активів колишнього народного депутата Олега Царьова.

Суд погодився із рішенням суду першої інстанції, яким було задоволено позов Міністерства юстиції про застосування до Царьова санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави відповідно до Закону України «Про санкції».

Йдеться про майно, яким Олег Царьов, за даними суду, володів опосередковано через дружину та сина. До переліку активів, що підлягають стягненню, входять:

21 земельна ділянка у Дніпропетровській області;

нежитлові будівлі та споруди у Дніпропетровській області;

три будівлі торговельно-виставкових комплексів у місті Дніпро;

100% частки у статутному капіталі ТОВ «Глоу Рино»;

один транспортний засіб.

Позов Міністерства юстиції ґрунтувався зокрема на тому, що стосовно Царьова наявні два обвинувальні вироки, якими його визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 КК України, ч. 3 ст. 109 КК України, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Крім того, суд врахував, що Царьов обіймав посаду так званого «спікера парламенту новоросії», публічно закликав до зміни меж державного кордону України, підтримував та виправдовував збройну агресію Російської Федерації проти України, а також брав участь у фінансуванні відповідної діяльності.

Постанова Апеляційної палати ВАКС набрала законної сили з моменту ухвалення та не підлягає касаційному оскарженню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.