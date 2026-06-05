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ВАКС остаточно конфіскував активи Олега Царьова на користь держави

10:33, 5 червня 2026
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Майно колишнього народного депутата Олега Царьова остаточно перейде державі.
ВАКС остаточно конфіскував активи Олега Царьова на користь держави
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення про стягнення в дохід держави активів колишнього народного депутата Олега Царьова.

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Суд погодився із рішенням суду першої інстанції, яким було задоволено позов Міністерства юстиції про застосування до Царьова санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави відповідно до Закону України «Про санкції».

Йдеться про майно, яким Олег Царьов, за даними суду, володів опосередковано через дружину та сина. До переліку активів, що підлягають стягненню, входять:

  • 21 земельна ділянка у Дніпропетровській області;
  • нежитлові будівлі та споруди у Дніпропетровській області;
  • три будівлі торговельно-виставкових комплексів у місті Дніпро;
  • 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Глоу Рино»;
  • один транспортний засіб.

Позов Міністерства юстиції ґрунтувався зокрема на тому, що стосовно Царьова наявні два обвинувальні вироки, якими його визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.  110 КК України, ч. 3 ст. 109 КК України, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Крім того, суд врахував, що Царьов обіймав посаду так званого «спікера парламенту новоросії», публічно закликав до зміни меж державного кордону України, підтримував та виправдовував збройну агресію Російської Федерації проти України, а також брав участь у фінансуванні відповідної діяльності.

Постанова Апеляційної палати ВАКС набрала законної сили з моменту ухвалення та не підлягає касаційному оскарженню.

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