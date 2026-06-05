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Вибух у поштовому терміналі Києва кваліфікували як теракт — прокуратура

09:17, 5 червня 2026
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Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік — отримали поранення.
Вибух у поштовому терміналі Києва кваліфікували як теракт — прокуратура
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 5 червня на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі Києва стався вибух.

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Київська міська прокуратура повідомила, що вибух у поштовому терміналі, який стався сьогодні вранці, кваліфіковано як терористичний акт.

«Розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 258 КК України - терористичний акт, що призвів до загибелі людини», - йдеться у заяві.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури

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прокуратура Київ

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