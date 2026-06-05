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В Києві стався вибух у поштовому терміналі: є загиблий та поранені

08:33, 5 червня 2026
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Вибух стався під час огляду однієї з посилок.
В Києві стався вибух у поштовому терміналі: є загиблий та поранені
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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У п’ятницю, 5 червня, на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі Києва стався вибух. Про це повідомила столична поліція.

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За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок.

«Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік - отримали поранення. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки столичної поліції, рятувальники ДСНС та медики», - заявили у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

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поліція Київ

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