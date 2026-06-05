В Киеве произошел взрыв в почтовом терминале: есть погибший и раненые
08:33, 5 июня 2026
Взрыв произошел во время осмотра одной из посылок.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
В пятницу, 5 июня, на территории сортировочного центра почтового оператора в Оболонском районе Киева произошел взрыв. Об этом сообщила столичная полиция.
По предварительной информации, взрыв произошел во время осмотра одной из посылок.
«В результате происшествия погиб 59-летний мужчина, еще двое мужчин в возрасте 37 и 41 года получили ранения. На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники столичной полиции, спасатели ГСЧС и медики», — заявили в полиции.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
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