В Киеве произошел взрыв в почтовом терминале: есть погибший и раненые

Взрыв произошел во время осмотра одной из посылок.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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В пятницу, 5 июня, на территории сортировочного центра почтового оператора в Оболонском районе Киева произошел взрыв. Об этом сообщила столичная полиция.

По предварительной информации, взрыв произошел во время осмотра одной из посылок.

«В результате происшествия погиб 59-летний мужчина, еще двое мужчин в возрасте 37 и 41 года получили ранения. На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники столичной полиции, спасатели ГСЧС и медики», — заявили в полиции.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

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