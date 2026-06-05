  1. В Украине

В Киеве произошел взрыв в почтовом терминале: есть погибший и раненые

08:33, 5 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Взрыв произошел во время осмотра одной из посылок.
В Киеве произошел взрыв в почтовом терминале: есть погибший и раненые
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 5 июня, на территории сортировочного центра почтового оператора в Оболонском районе Киева произошел взрыв. Об этом сообщила столичная полиция. 

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По предварительной информации, взрыв произошел во время осмотра одной из посылок.

«В результате происшествия погиб 59-летний мужчина, еще двое мужчин в возрасте 37 и 41 года получили ранения. На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники столичной полиции, спасатели ГСЧС и медики», — заявили в полиции.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Киев

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Реформа внесудебных споров под вопросом: законопроект требует доработки

В Украине предлагают запустить систему альтернативного урегулирования потребительских конфликтов, однако в действующей редакции законопроект требует доработки.

Судебные решения могут закрыть в реестре на год: Рада поставила на паузу спорную реформу

Законопроект, изменяющий правила публикации судебных решений из соображений безопасности, не получил поддержки в профильном комитете.

Ребенок подал в суд на родную мать из-за домашнего насилия: Верховный Суд решил лишить ее родительских прав

Верховный Суд подтвердил, что систематическое домашнее насилие, препятствование обучению и игнорирование интересов ребёнка могут быть основанием для лишения родительских прав.

Конституционный Суд открыл производство по делу о правилах квалификационного оценивания: коллегия или пленарный состав

Конституционный Суд Украины открыл производство по делу, которое может изменить систему квалификационного оценивания судей после пересмотра подходов БП ВС и поставить под сомнение процедуры ВККС.

Украина меняет правила ввоза пожарной техники, несмотря на нарушение договоренностей с МВФ

Пожарную технику предлагают разрешить ввозить как гуманитарную помощь для стратегических предприятий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]