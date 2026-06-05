«Было бы замечательно, если бы они встретились»: Трамп отреагировал на письмо Зеленского к Путину

Трамп заявил, что США «много сделали» для этой встречи и назвал Зеленского и Путина «очень хорошими людьми» из «двух невероятных стран».

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп заявил, что рад возможной встрече Президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина для обсуждения завершения войны в Украине. Об этом стало известно из трансляции Белого дома 4 июня.

Журналисты спросили Трампа, как он относится к идее встречи двух лидеров. Пресса намекнула, что такое решение Зеленского может быть вызвано тем, что США сейчас заняты войной с Ираном.

«Я думаю, было бы замечательно, если бы они встретились. Они должны это сделать. Закончите это», — сказал Трамп журналистам.

Президент США добавил, что Америка, по его мнению, «много сделала» для этой встречи, и назвал Зеленского и Путина «очень хорошими людьми» из «двух невероятных стран». Американский лидер заявил, что рассчитывает на «определенные уступки» со стороны России и Украины и считает, что они на них пойдут.

Также Трамп заявил, что Украина «не продержалась бы и один-два дня» без предоставленного им оборудования и усилий американской армии.

Напомним, 4 июня Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо Путину, в котором предложил встретиться и «закончить войну».

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