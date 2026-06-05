Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине на 9 млрд долларов

Законопроект также предусматривает санкции против России.

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Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине и масштабных санкциях против России. Итог голосования — 226 против 195, пишет AP.

Законопроект удалось вынести на голосование благодаря процедуре «discharge petition» — 218 подписей позволили обойти руководство Палаты представителей, которое блокировало рассмотрение документа.

Законопроект предусматривает более 1 миллиарда долларов прямой помощи Украине на безопасность и восстановление, а также еще 8 миллиардов долларов в виде оборонных займов. Кроме того, документ предусматривает масштабные санкции против ключевых секторов российской экономики.

Посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина назвала голосование «важным шагом вперед» и заявила, что оно отражает неизменную поддержку Конгрессом обороны Украины. Выступая после голосования, она предостерегла от того, чтобы считать законодательную борьбу завершенной.

«Давайте двигаться шаг за шагом», — сказала Стефанишина Радио Свобода. «Действительно важно на секунду остановиться и поблагодарить более 220 членов Палаты представителей, которые сегодня обеспечили поддержку Украины», — добавила она.

Далее пакет будет передан в Сенат. Чтобы вступить в силу, «Закон о поддержке Украины» должен быть внесен на рассмотрение, поставлен на голосование, принят верхней палатой, а затем направлен на подпись президенту США.

Ожидается, что в ближайшие недели сторонники законопроекта сосредоточатся на формировании двухпартийной поддержки и привлечении соавторов в Сенате, чтобы усилить давление на руководство Сената с целью продвижения этого пакета. При этом перспективы принятия законопроекта остаются неопределенными в Сенате, контролируемом республиканцами, где руководство в основном придерживается позиции президента Дональда Трампа по санкциям против России, отмечает Радио Свобода.

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