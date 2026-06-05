В Україні може з’явитися нове свято — День Сил безпілотних систем

Уряд пропонує встановити 11 червня Днем Сил безпілотних систем.

Фото: armyinform.com.ua

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Кабінет Міністрів пропонує встановити 11 червня Днем Сил безпілотних систем ЗСУ. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що Україна першою в світі створила Сили безпілотних систем як окремий рід військ.

СБС першими в світі показали, як нелінійними підходами можна перемагати ядерну імперію, підкреслила Юлія Свириденко.

«Відповідно до проєкту указу Президента, 11 червня стане Днем Сил безпілотних систем — святом тих, хто змінив правила гри. Тих, хто перевернув стіл старих військових теорій.

День тих, хто розвідує, прораховує, розробляє, планує, проводить місії, запускає і вражає.

Хто забезпечує унікальну роботу з БПЛА і НРК, на передовій і за лінією бойових дій знищення техніки, логістики, штаб і наші далекобійні санкції на понад тисячу кілометрів вглиб ворожого тилу.

Ви не лише нищите ворога, ви робити так, щоб світ це бачив і вірив в Україну. Слава Україні!», - додала вона.

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