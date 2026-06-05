Ризик ядерної аварії на ЗАЕС: Україна і РФ погодили припинення вогню для ремонту

ЗАЕС понад два місяці працює без ключової лінії.

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Поблизу Запорізької атомної електростанції набуло чинності локальне припинення вогню, досягнуте за посередництва Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомили у МАГАТЕ. Там вказали, що це дозволить розпочати ремонт критично важливої лінії електропередачі, необхідної для забезпечення ядерної безпеки станції.

Як повідомили в МАГАТЕ, найближчими днями технічні фахівці з обох сторін під наглядом експертів агентства розпочнуть відновлення пошкодженої війною лінії електропередачі «Дніпровська» напругою 750 кіловольт. Перед початком робіт територію мають розмінувати.

Лінія 750 кВ не працює вже понад два місяці. Через це найбільша атомна електростанція Європи залежить лише від однієї лінії електропередачі напругою 330 кВ, яка забезпечує електроенергією системи охолодження шести зупинених енергоблоків.

Останніми тижнями ЗАЕС кілька разів втрачала доступ і до цієї лінії, що змушувало персонал запускати аварійні дизельні генератори — останній резервний засіб підтримки електроживлення станції.

У МАГАТЕ зазначили, що це вже шосте тимчасове припинення вогню, погоджене між Україною та Росією для проведення робіт, необхідних для підтримання ядерної безпеки.

Цього разу підготовка до ремонту була ускладнена розташуванням пошкодження лінії електропередачі.

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