Риск ядерной аварии на ЗАЭС: Украина и РФ согласовали прекращение огня для ремонта

ЗАЭС более двух месяцев работает без ключевой линии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вблизи Запорожской атомной электростанции вступило в силу локальное прекращение огня, достигнутое при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщили в МАГАТЭ. Там указали, что это позволит начать ремонт критически важной линии электропередачи, необходимой для обеспечения ядерной безопасности станции.

Как сообщили в МАГАТЭ, в ближайшие дни технические специалисты с обеих сторон под наблюдением экспертов агентства начнут восстановление поврежденной войной линии электропередачи «Днепровская» напряжением 750 киловольт. Перед началом работ территорию должны разминировать.

Линия 750 кВ не работает уже более двух месяцев. Из-за этого крупнейшая атомная электростанция Европы зависит только от одной линии электропередачи напряжением 330 кВ, которая обеспечивает электроэнергией системы охлаждения шести остановленных энергоблоков.

В последние недели ЗАЭС несколько раз теряла доступ и к этой линии, что вынуждало персонал запускать аварийные дизельные генераторы — последнее резервное средство поддержания электроснабжения станции.

В МАГАТЭ отметили, что это уже шестое временное прекращение огня, согласованное между Украиной и Россией для проведения работ, необходимых для поддержания ядерной безопасности.

На этот раз подготовка к ремонту была осложнена расположением повреждения линии электропередачи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.