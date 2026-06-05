5 июня – какой сегодня праздник и главные события

5 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день окружающей среды.

Фото: magnific.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 5 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

5 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день окружающей среды. Это одна из важнейших международных экологических дат, призванная привлечь внимание к проблемам окружающей среды и поощрить людей, общины, бизнес и государства заботиться о сохранении природы. Праздник был начат Организация Объединенных Наций в 1972 году на Конференции ООН по проблемам окружающей среды человека в Стокгольме.

Также 5 июня Европейский день зубных техников. Праздник посвящен специалистам, которые производят зубные протезы, коронки, виниры, ортодонтические аппараты и другие стоматологические конструкции, помогая людям восстанавливать здоровье и красоту улыбки.

А еще 5 июня Всемирный день борьбы с видовой дискриминацией. Этот день начали сторонники защиты прав животных, чтобы привлечь внимание к явлению видовой дискриминации или спешиссизму (speciesism). Под видовой дискриминацией понимают предоставление разных прав, ценности или морального статуса живым существам только из-за их принадлежности к определенному биологическому виду. Сторонники этой концепции считают, что такое отношение к животным подобно другим формам предубеждений и неравенства, в частности расизма или сексизма.

5 июня празднуют Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством. Эту дату провозгласила Организация Объединенных Наций 2017 года, чтобы привлечь внимание к проблеме незаконного лова рыбы и необходимости сохранения морских ресурсов.

Какой сегодня церковный праздник

5 июня верующие празднуют День памяти святого священномученика Доротея, епископа Тирского. Христианский епископ города Тир, живший в III–IV веках. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане он был вынужден покинуть свою кафедру, но после прекращения преследований вернулся к служению. Святой Доротей прославился глубоким образованием, знанием Священного Писания и ревностным проповедованием христианской веры. По преданию, он прожил больше ста лет. Во время правления императора Юлиан Отступник, пытавшийся возродить язычество, святого снова начали преследовать. Около 362 года, в возрасте 107 лет, он был схвачен и после пыток принял мученическую смерть за Христа.

Календарь важных событий за 5 июня

1849 — Дания стала конституционной монархией

1894 — во Львове начала работу крупнейшая за всю историю Галичины Общая Краевая выставка

1910 — в Киеве состоялся первый полет на отечественном самолете конструкции профессора Политехнического института Александра Кудашева, который сам же и исполнял роль пилота. За 11 дней в воздух поднял свой самолет и студент Игорь Сикорский

1919 — в ходе украинского-польской войны 1918-1919 годов началась чортковское наступление Украинской Галицкой Армии (УГА), в результате которой от поляков были освобождены Чертков, Тернополь, Бучач и Перемышляны

1945 — военачальники союзных держав подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти в ней правительствами США, Великобритании, Франции и СССР.

1977 — в продаже появился первый персональный компьютер Apple II

1990 — Всеукраинский Православный Собор в Киеве провозгласил возрождение Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ), возобновил церковную структуру в виде патриархата и избрал первым украинским патриархом митрополита Мстислава Скрипника.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.