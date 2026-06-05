5 червня – яке сьогодні свято та головні події

5 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день навколишнього середовища.

Фото: magnific.com

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У п’ятницю, 5 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

5 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день навколишнього середовища. Це одна з найважливіших міжнародних екологічних дат, покликана привернути увагу до проблем довкілля та заохотити людей, громади, бізнес і держави дбати про збереження природи. Свято було започатковане Організація Об’єднаних Націй 1972 року під час Конференція ООН з проблем навколишнього середовища людини у Стокгольмі.

Також 5 червня Європейський день зубних техніків. Свято присвячене фахівцям, які виготовляють зубні протези, коронки, вініри, ортодонтичні апарати та інші стоматологічні конструкції, допомагаючи людям відновлювати здоров’я і красу усмішки.

А ще 5 червня Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією. Цей день започаткували прихильники захисту прав тварин, щоб привернути увагу до явища видової дискримінації, або спешисизму (speciesism). Під видовою дискримінацією розуміють надання різних прав, цінності чи морального статусу живим істотам лише через їхню належність до певного біологічного виду. Прихильники цієї концепції вважають, що таке ставлення до тварин подібне до інших форм упереджень і нерівності, зокрема расизму чи сексизму.

5 червня святкують Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством. Цю дату проголосила Організація Об’єднаних Націй 2017 року, щоб привернути увагу до проблеми незаконного вилову риби та необхідності збереження морських ресурсів.

Яке сьогодні церковне свято

5 червня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Доротея, єпископа Тирського. Християнський єпископ міста Тир, який жив у III–IV століттях. Під час гонінь на християн за імператора Діоклетіан він був змушений залишити свою кафедру, але після припинення переслідувань повернувся до служіння. Святий Доротей уславився глибокою освітою, знанням Святого Письма та ревним проповідуванням християнської віри. За переказами, він прожив понад сто років. Під час правління імператора Юліан Відступник, який намагався відродити язичництво, святого знову почали переслідувати. Близько 362 року, у віці 107 років, він був схоплений і після катувань прийняв мученицьку смерть за Христа.

Календар важливих подій за 5 червня

1849 — Данія стала конституційною монархією

1894 — у Львові розпочала роботу найбільша за всю історію Галичини Загальна Крайова виставка

1910 — у Києві відбувся перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, котрий сам же й виконував роль пілота. За 11 днів у повітря підняв свій літак і студент Ігор Сікорський

1919 — під час українсько-польської війни 1918—1919 років розпочалася Чортківська офензива Української Галицької Армії (УГА), внаслідок якої від поляків було звільнено Чортків, Тернопіль, Бучач та Перемишляни

1945 — воєначальники союзних держав підписали в Берліні Декларацію про поразку Німеччини й прийняття верховної влади в ній урядами США, Великої Британії, Франції та СРСР.

1977 — у продажу з'явився перший персональний комп'ютер Apple II

1990 — Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголосив відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновив церковну структуру у вигляді патріархату і обрав першим українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.

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