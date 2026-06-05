Коментарі під новинами перевірятиме штучний інтелект: вчені розробляють нову систему

Програмне забезпечення аналізує коментарі під новинами, визначає твердження, які доцільно перевірити, а потім шукає інформацію, здатну підтвердити або спростувати їх.

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У Чехії розробляють систему на базі штучного інтелекту, яка буде перевіряти факти в онлайн-коментарях та виявляти дезінформацію. Над проєктом працюють дослідники факультету інформаційних технологій Брненського технічного університету.

Як вказує Radio Prague International, новий інструмент отримав назву FactDeMice. Його головне завдання — допомогти журналістам, медіаплатформам і компаніям аналізувати дискусії в інтернеті та знаходити маніпулятивні або оманливі твердження.

Водночас розробники наголошують: система не визначає, що є правдою, а що брехнею.

«Мета проєкту — протидіяти занепаду культури фактів в інтернеті», — пояснив дослідник Мартін Файчик.

За його словами, програмне забезпечення аналізує коментарі під новинами, визначає твердження, які доцільно перевірити, а потім шукає інформацію, здатну підтвердити або спростувати їх.

Наприклад, якщо користувач стверджує у коментарі, що повідомлення про три пожежі в регіоні є перебільшенням і насправді займання було лише одне, система перевіряє це твердження за доступними джерелами. Якщо дані свідчать про три окремі пожежі, програма надає відповідні підтвердження та посилання на джерела.

Так само система може перевіряти окремі деталі повідомлень.

Розробники зазначають, що система може використовувати перевірені джерела, зокрема матеріали медіа, а також інші відкриті онлайн-ресурси.

«Ми не намагаємося визначати, чи є коментар правдою або брехнею. Наше завдання — надати людям докази, а висновки вони мають робити самі», — підкреслив Мартін Файчик.

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