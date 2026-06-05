Комментарии под новостями будет проверять искусственный интеллект: ученые разрабатывают новую систему

Программное обеспечение анализирует комментарии под новостями, определяет утверждения, которые целесообразно проверить, а затем ищет информацию, способную подтвердить или опровергнуть их.

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В Чехии разрабатывают систему на базе искусственного интеллекта, которая будет проверять факты в онлайн-комментариях и выявлять дезинформацию. Над проектом работают исследователи факультета информационных технологий Брненского технического университета.

Как сообщает Radio Prague International, новый инструмент получил название FactDeMice. Его главная задача — помочь журналистам, медиаплатформам и компаниям анализировать дискуссии в интернете и находить манипулятивные или вводящие в заблуждение утверждения.

При этом разработчики подчеркивают: система не определяет, что является правдой, а что ложью.

«Цель проекта — противодействовать упадку культуры фактов в интернете», — пояснил исследователь Мартин Файчик.

По его словам, программное обеспечение анализирует комментарии под новостями, определяет утверждения, которые целесообразно проверить, а затем ищет информацию, способную подтвердить или опровергнуть их.

Например, если пользователь утверждает в комментарии, что сообщение о трех пожарах в регионе является преувеличением и на самом деле возгорание было только одно, система проверяет это утверждение по доступным источникам. Если данные свидетельствуют о трех отдельных пожарах, программа предоставляет соответствующие подтверждения и ссылки на источники.

Точно так же система может проверять отдельные детали сообщений.

Разработчики отмечают, что система может использовать проверенные источники, в частности материалы СМИ, а также другие открытые онлайн-ресурсы.

«Мы не пытаемся определять, является ли комментарий правдой или ложью. Наша задача — предоставить людям доказательства, а выводы они должны делать сами», — подчеркнул Мартин Файчик.

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