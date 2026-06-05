В Украине может появиться новый праздник — День Сил беспилотных систем

Правительство предлагает установить 11 июня Днем Сил беспилотных систем.

Фото: armyinform.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров предлагает установить 11 июня Днем Сил беспилотных систем ВСУ. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она напомнила, что Украина первой в мире создала Силы беспилотных систем как отдельный род войск.

СБС первыми в мире показали, как с помощью нелинейных подходов можно побеждать ядерную империю, подчеркнула Юлия Свириденко.

«Согласно проекту указа Президента, 11 июня станет Днем Сил беспилотных систем — праздником тех, кто изменил правила игры. Тех, кто перевернул стол старых военных теорий.

День тех, кто ведет разведку, просчитывает, разрабатывает, планирует, проводит миссии, запускает и поражает.

Кто обеспечивает уникальную работу с БПЛА и НРК, на передовой и за линией боевых действий уничтожает технику, логистику, штабы и обеспечивает наши дальнобойные санкции на более чем тысячу километров вглубь вражеского тыла.

Вы не только уничтожаете врага, вы делаете так, чтобы мир это видел и верил в Украину. Слава Украине!», — добавила она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.