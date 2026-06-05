  1. В Украине

В Украине может появиться новый праздник — День Сил беспилотных систем

09:08, 5 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство предлагает установить 11 июня Днем Сил беспилотных систем.
В Украине может появиться новый праздник — День Сил беспилотных систем
Фото: armyinform.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров предлагает установить 11 июня Днем Сил беспилотных систем ВСУ. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Она напомнила, что Украина первой в мире создала Силы беспилотных систем как отдельный род войск.

СБС первыми в мире показали, как с помощью нелинейных подходов можно побеждать ядерную империю, подчеркнула Юлия Свириденко.

«Согласно проекту указа Президента, 11 июня станет Днем Сил беспилотных систем — праздником тех, кто изменил правила игры. Тех, кто перевернул стол старых военных теорий.

День тех, кто ведет разведку, просчитывает, разрабатывает, планирует, проводит миссии, запускает и поражает.

Кто обеспечивает уникальную работу с БПЛА и НРК, на передовой и за линией боевых действий уничтожает технику, логистику, штабы и обеспечивает наши дальнобойные санкции на более чем тысячу километров вглубь вражеского тыла.

Вы не только уничтожаете врага, вы делаете так, чтобы мир это видел и верил в Украину. Слава Украине!», — добавила она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

свято Юлия Свириденко

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕСПЧ признал непропорциональной конфискацию, которая вынуждает одного соучастника отвечать за весь преступный доход группы

ЕСПЧ признал непропорциональной конфискацию, которая возлагает на одного соучастника ответственность за весь преступный доход группы.

Верховный Суд не согласился с ТЦК: ежемесячное пособие ветеранам не является зарплатой

ТЦК и СП не могут блокировать выплаты ежемесячного пособия военным, приравнивая его к зарплате и ограничивая ветеранов в сроках обращения в суд.

Реформа внесудебных споров под вопросом: законопроект требует доработки

В Украине предлагают запустить систему альтернативного урегулирования потребительских конфликтов, однако в действующей редакции законопроект требует доработки.

Судебные решения могут закрыть в реестре на год: Рада поставила на паузу спорную реформу

Законопроект, изменяющий правила публикации судебных решений из соображений безопасности, не получил поддержки в профильном комитете.

Ребенок подал в суд на родную мать из-за домашнего насилия: Верховный Суд решил лишить ее родительских прав

Верховный Суд подтвердил, что систематическое домашнее насилие, препятствование обучению и игнорирование интересов ребёнка могут быть основанием для лишения родительских прав.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]