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Взрыв в почтовом терминале Киева квалифицировали как теракт — прокуратура

09:17, 5 июня 2026
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В результате происшествия погиб 59-летний мужчина, еще двое мужчин в возрасте 37 и 41 года получили ранения.
Взрыв в почтовом терминале Киева квалифицировали как теракт — прокуратура
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 5 июня на территории сортировочного центра почтового оператора в Оболонском районе Киева произошел взрыв.

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Киевская городская прокуратура сообщила, что взрыв в почтовом терминале, произошедший сегодня утром, квалифицирован как террористический акт.

«Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 258 УК Украины — террористический акт, повлекший гибель человека», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

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прокуратура Киев

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