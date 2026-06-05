Володимир Оліяр став начальником Територіального управління ДСА в Івано-Франківській області

Володимир Оліяр виконуватиме свої обов'язки протягом періоду дії воєнного стану — до затвердження в установленому порядку начальника територіального управління згідно з процедурами.

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У п’ятницю, 5 червня, в Територіальному управлінні відбулися кадрові зміни на рівні керівництва.

Відповідно до частини п'ятої статті 153 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та норм Закону України «Про правовий режим воєнного стану», посаду начальника Територіального управління ДСА України в Івано-Франківській області обійняв Оліяр Володимир Іванович.

Він виконуватиме свої обов'язки протягом періоду дії воєнного стану в Україні – до затвердження в установленому порядку начальника територіального управління згідно з процедурами, передбаченими законодавством про державну службу, з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

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