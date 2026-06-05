Кримінальні розслідування проти політиків хочуть закрити від публічності, а за розголошення — саджати

У Раді хочуть заборонити розголошувати справи проти політиків без дозволу суду, а за витік інформації саджати на 3 роки.

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Інформацію про кримінальні провадження щодо політиків на стадії досудового розслідування хочуть обмежити. Для цього у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15289.

Як зазначається у пояснювальній записці, документ розроблено на виконання Резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи №2646 (2026) «Violence and hate speech against politicians: a threat to democracy».

Автори законопроєкту вказують, що у справах щодо осіб, які займають політичні посади, існує підвищений ризик використання інформації досудового розслідування як інструменту політичного тиску, дискредитації або впливу на політичну конкуренцію ще до винесення рішення суду.

Зазначається, що чинне кримінальне процесуальне законодавство України містить загальні положення щодо нерозголошення відомостей досудового розслідування та допускає їх розголошення з дозволу слідчого або прокурора. Проте така модель не враховує специфіки кримінальних проваджень щодо осіб, які займають політичні посади, та не передбачає спеціального запобіжника у вигляді попереднього судового контролю за розголошенням інформації саме до направлення обвинувального акта до суду.

Відтак, автори ініціативи вбачають необхідність законодавчого запровадження спеціального процесуального механізму, за яким до направлення обвинувального акта до суду розголошення відомостей досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо осіб, які займають політичні посади, допускається лише за попереднім дозволом слідчого судді.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт пропонує встановити, що до направлення обвинувального акта до суду відомості досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо низки осіб можуть бути оприлюднені лише на підставі ухвали слідчого судді.

Документом планується визначити, що особами, які займають політичні посали є Президент України, народні депутати, члени Кабінету Міністрів та керівники центральних органів виконавчої влади.

Згідно з проєктом, дозвіл на розголошення інформації суд зможе надати лише за умови доведення переважного суспільного інтересу та відсутності ризику порушення презумпції невинуватості, прав учасників процесу або шкоди для досудового розслідування.

Також в ухвалі слідчого судді мають бути вказані відомості, які дозволено розголосити, спосіб, обсяг і межі їх розголошення. Розголошення відомостей поза межами, визначеними ухвалою слідчого судді, заборонять.

Також пропонується надати особі, щодо якої порушується питання про розголошення відомостей, право висловити свої заперечення. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному та касаційному порядку, а подання скарги зупинятиме її виконання.

Особа, щодо якої здійснюється розголошення інформації, також має право на: одночасне оприлюднення своєї позиції у засобах масової інформації, соціальних мережах, спростування на її погляд недостовірної інформації, рівний доступ до офіційних каналів комунікації.

Також блок змін стосується конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами. Законопроєкт передбачає заборону залучати до конфіденційного співробітництва під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій або інших форм негласної взаємодії народних депутатів України та суддів. Матеріали, отримані з порушенням цієї заборони, пропонується визнавати недопустимими доказами.

Крім того, документ віднести до виключних обставин для перегляду судового рішення наявність заяви, декларації, угоди про дружнє врегулювання чи іншого процесуального документа, поданого від імені України до такої міжнародної судової установи, в якому Україна визнала порушення міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом.

Покарання за незаконне розголошення відомостей досудового розслідування щодо осіб, які займають політичні посади

Документ пропонує встановити, що розголошення відомостей досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо особи, яка займає політичну посаду без ухвали слідчого судді чи з перевищенням меж, визначених такою ухвалою,

– карається пробаційним наглядом на строк від трьох до п’яти років або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Те саме діяння, вчинене повторно, або якщо воно спричинило істотну шкоду правам, свободам чи законним інтересам особи, завдало шкоди досудовому розслідуванню чи було спрямоване на формування у суспільстві уявлення про винуватість особи до набрання законної сили обвинувальним вироком суду,

– карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.

У статті термін «особа, яка займає політичну посаду» вживається у значенні, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

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