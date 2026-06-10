Украинцы сталкиваются с трудностями при расторжении брака, если один из супругов находится на фронте или в плену

Пребывание одного из супругов на фронте или в плену не делает расторжение брака невозможным, однако требует от суда обеспечения его процессуальных прав и соблюдения стандартов справедливого суда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Расторжение брака во время военного положения нередко сопровождается дополнительными юридическими трудностями. Особенно сложными являются ситуации, когда один из супругов проходит военную службу в зоне боевых действий, принимает непосредственное участие в боевых действиях или находится в плену.

Вместе с тем законодательство не содержит отдельной процедуры расторжения брака с лицом, находящимся на фронте или в плену. Такие дела рассматриваются по общим правилам семейного и гражданского процессуального законодательства с учетом особенностей статуса военнослужащих.

Что предусматривает законодательство

В статье 56 Семейного кодекса Украины закреплено право каждого из супругов на прекращение брачных отношений. Норма также предусматривает, что принуждение к их сохранению является нарушением права лица на свободу и личную неприкосновенность.

Согласно статье 104 Семейного кодекса Украины брак прекращается, в частности, вследствие его расторжения.

Если супруги не имеют общих детей и подали совместное заявление о расторжении брака, брак может быть расторгнут органом государственной регистрации актов гражданского состояния.

Статья 112 СК Украины предусматривает, что суд расторгает брак, если установит, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение брака противоречат интересам одного из них или их детей, имеющим существенное значение. Именно эта норма является основным правовым основанием для расторжения брака в судебном порядке.

Может ли военнослужащий участвовать в деле

Сам факт пребывания на фронте не означает автоматической невозможности участия в судебном процессе.

Гражданский процессуальный кодекс Украины позволяет сторонам участвовать в заседаниях дистанционно, подавать письменные объяснения, привлекать представителей и использовать систему «Электронный суд».

Вместе с тем на практике возникают ситуации, когда военнослужащий выполняет боевые задачи или находится в районе активных боевых действий и фактически не имеет доступа к связи. В таких случаях суд должен особенно тщательно проверять вопрос надлежащего уведомления стороны о рассмотрении дела.

Развод с лицом, находящимся в плену

Еще более сложной является ситуация, когда один из супругов находится в плену.

Действующее законодательство не содержит прямого запрета на расторжение брака с таким лицом. Вместе с тем суд должен учитывать, что плен существенно ограничивает возможность реализовать процессуальные права.

При рассмотрении таких дел важными являются вопросы:

подтверждения факта пребывания лица в плену;

установления возможности его уведомления о рассмотрении дела;

оценки того, не приведет ли рассмотрение дела без его участия к нарушению права на справедливый суд.

Судебный взгляд

Украинское семейное законодательство основывается на принципе добровольности брака. Именно поэтому Верховный Суд неоднократно подчеркивал, что государство не может принуждать лицо поддерживать семейные отношения вопреки его воле.

В деле № 444/4951/24 Верховный Суд пришел к выводу, что отказ в расторжении брака при наличии четкой и последовательной воли одного из супругов на прекращение семейных отношений фактически является принуждением к сохранению брака.

Суд установил, что стороны более двух лет не проживали вместе, не вели совместного хозяйства, а меры по примирению результата не дали. Отменяя постановление апелляционного суда, который считал иск эмоциональной реакцией на конфликт, Верховный Суд подчеркнул, что оценка чувств сторон не относится к полномочиям суда, а брак основывается на принципе добровольности.

То есть принуждение к сохранению брака вопреки воле одного из супругов является недопустимым. Однако фактический распад семьи, отсутствие совместного проживания, взаимной поддержки и намерения продолжать семейную жизнь могут быть основаниями для расторжения брака независимо от того, проходит ли один из супругов военную службу.

Вместе с тем практика Европейского суда по правам человека исходит из того, что каждое лицо должно иметь реальную возможность участвовать в процессе, который касается его прав и обязанностей.

Одними из ключевых элементов права на справедливый суд, гарантированного статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, являются:

надлежащее уведомление о судебном разбирательстве;

возможность представить свои возражения;

право быть услышанным судом.

Именно поэтому даже в условиях военного положения суды должны обеспечивать процессуальные гарантии для военнослужащих и лиц, находящихся в плену.

Главная проблема: баланс двух прав

В таких делах суды фактически должны найти баланс между двумя конкурирующими правами.

С одной стороны, человек имеет право прекратить брак, который фактически прекратил свое существование. С другой — военнослужащий или военнопленный не может быть лишен права на участие в процессе только из-за своего особого статуса.

Именно поэтому судебная практика не выработала универсального подхода. Каждое дело оценивается индивидуально с учетом конкретных обстоятельств.

Также среди основных проблем правоприменения можно выделить:

отсутствие специальной процедуры расторжения брака с лицом, находящимся в плену;

сложность надлежащего уведомления ответчика;

трудности с получением официальных подтверждений о месте пребывания военнослужащего;

необходимость одновременного обеспечения права на развод и права на справедливое судебное разбирательство.

Во многих случаях именно от полноты информации, полученной от воинских частей и государственных органов, зависит дальнейшее движение дела.

Таким образом, пребывание одного из супругов на фронте или в плену само по себе не препятствует расторжению брака. Практика Верховного Суда исходит из того, что принуждение к сохранению брака является недопустимым, при этом суды должны обеспечить военнослужащему или военнопленному реальную возможность реализовать свои процессуальные права и гарантии справедливого суда.

Читайте дополнительно — развод через ДРАЦС: когда достаточно взаимного согласия и почему без него не обойтись.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.