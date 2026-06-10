Когда договор, заключенный одним из супругов без согласия второго, может быть признан недействительным — позиция ВС

Суд отказал в отмене сделки, указав, что действует презумпция согласия супругов и отсутствуют основания для ее опровержения.

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По данным дела, в 2020 году в суд обратилась жена уже умершего ответчика, которая не участвовала в первоначальном рассмотрении дела. Она подала апелляционную жалобу на решение суда 2011 года, которым был удовлетворен иск о признании действительным договора купли-продажи и признании права собственности на часть недвижимого имущества.

При жизни ее супруг совместно с истцом приобрел в равных долях комплекс недвижимого имущества, в который входили: тарный склад, убойный цех, склад сырья, овощехранилище, а также вспомогательные сооружения — 6 тарных навесов, сторожка и артезианская скважина с насосной. Общая стоимость приобретенного имущества составляла 12 000 грн.

В своей жалобе заявительница просила отменить это решение и отказать в удовлетворении иска, ссылаясь на то, что спор касается имущества, которое, по ее мнению, относилось к совместной совместной собственности супругов, а значит затрагивает ее имущественные права.

Постановлением от 07 июня 2021 года апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и отказал в иске, указав на необходимость государственной регистрации договора и участия всех совладельцев имущества.

Верховный Суд постановлением от 19 января 2022 года отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение, указав на ненадлежащую оценку причин пропуска срока на апелляционное обжалование.

После повторного рассмотрения апелляционный суд вновь отказал в иске, однако Верховный Суд постановлением от 08 октября 2025 года отменил это решение и снова направил дело на новое рассмотрение, указав на преждевременность выводов относительно нарушения прав лица, не участвовавшего в деле.

В 2026 году Львовский апелляционный суд закрыл апелляционное производство, указав, что на момент вынесения решения в 2011 году не было подтверждено наличие спора о разделе имущества, а также не доказано, что это решение нарушает ее права. Суд также учел, что жалоба подана более чем через 8 лет после вынесения решения и уже после смерти супруга.

Жена умершего ответчика подала кассационную жалобу, в которой оспаривает закрытие апелляционного производства, считая, что суд неправильно применил нормы процессуального права.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что согласно статье 4 ГПК Украины каждый имеет право обратиться в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, а статья 5 ГПК закрепляет обязанность суда защищать такие права способом, определенным законом. В то же время статья 17 ГПК предусматривает право на апелляционное обжалование как для участников дела, так и для лиц, которые не участвовали в деле, если суд решил вопрос об их правах, свободах или обязанностях.

Суд указал, что возможность обжалования решения лицом, не участвовавшим в деле, возникает только тогда, когда это решение непосредственно затрагивает его права и обязанности, то есть когда суд фактически решил спор относительно такого лица или высказался о его правах в мотивировочной или резолютивной части решения. Любая иная правовая связь с участниками спора не является основанием для апелляционного пересмотра.

Коллегия судей также обратила внимание на положения статьи 362 ГПК Украины, согласно которой апелляционное производство подлежит закрытию, если установлено, что решением суда первой инстанции вопрос о правах или обязанностях лица, подавшего жалобу, не решался.

Верховный Суд сослался на статью 15 ГК Украины, согласно которой защите подлежит только нарушенное или оспариваемое право или интерес, а также на положения Семейного кодекса Украины о презумпции согласия второго из супругов на заключение договоров относительно совместного имущества. При этом отмечено, что один из супругов, не являющийся стороной договора, имеет право оспаривать сделку, однако это право не тождественно праву на апелляционное обжалование судебного решения, вынесенного в споре между другими лицами.

Суд также подчеркнул, что презумпция согласия одного из супругов на распоряжение совместным имуществом действует прежде всего в интересах добросовестного приобретателя.

Поэтому договор, заключенный одним из супругов без согласия второго, может быть признан недействительным только тогда, когда будет доказана недобросовестность контрагента — то есть что он знал или при обстоятельствах дела не мог не знать о совместной собственности и отсутствии согласия второго супруга.

Исходя из этого, Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда о том, что в данном деле решение суда первой инстанции 2011 года не затрагивало права и обязанности лица, не участвовавшего в рассмотрении дела. Также не установлено наличия спора о разделе имущества супругов на момент вынесения этого решения и отсутствуют доказательства недобросовестности сторон сделки или злоупотребления правом.

Таким образом, коллегия судей пришла к выводу, что апелляционное производство было правомерно закрыто на основании пункта 3 части первой статьи 362 ГПК Украины, а доводы кассационной жалобы сводятся к переоценке установленных судами обстоятельств и не опровергают выводы суда апелляционной инстанции.

Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а постановление Львовского апелляционного суда от 06 марта 2026 года — без изменений.

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