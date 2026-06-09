Свекровь нашла флешку невестки и распространила ее документы в Интернете: суд защитил право на конфиденциальность

Индустриальный районный суд города Днепра обязал женщину удалить из интернета и социальных сетей персональные данные, фотографии и сообщения о истце, признав, что их распространение без согласия лица является вмешательством в его частную жизнь.

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Индустриальный районный суд города Днепра рассмотрел дело по иску женщины к матери её мужа о защите права на приватность, удалении персональных данных из сети Интернет и возврате флеш-накопителя, на котором хранились личные документы и фотографии истца. Суд частично удовлетворил иск, обязав ответчицу удалить опубликованные персональные данные и публикации, касающиеся истца.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в суд с требованиями обязать ответчицу вернуть флеш-накопитель, на котором содержались её персональные данные, а также удалить и в дальнейшем воздерживаться от хранения и распространения любых персональных данных о ней.

Суд установил, что ответчица является матерью мужа истца. Между сторонами сложились конфликтные отношения. Ответчица нашла в своём жилище флеш-накопитель, который содержал фотографии истца, членов её семьи и копии личных документов.

В дальнейшем ответчица разместила в сети Интернет, в частности в Telegram, Facebook и других онлайн-ресурсах, фотографии истца, в том числе детские и семейные фотографии, а также копии документов истца и её родственников. Среди опубликованных материалов были паспортные документы, регистрационные номера учётных карточек налогоплательщиков, технические паспорта на транспортные средства, документы об образовании и другие персональные данные.

Кроме размещения фотографий и документов, ответчица публиковала сообщения об истце и членах её семьи. Истец указывала, что распространение таких сведений осуществлялось без её согласия и нарушало право на частную жизнь.

В отзыве на иск ответчица не отрицала, что обнародовала информацию с флеш-накопителя. Вместе с тем она сообщила, что впоследствии удалила свои страницы в социальных сетях и направила флеш-накопитель в Центральное управление СБУ вместе с сообщением о возможном преступлении.

В ходе рассмотрения дела судом были исследованы многочисленные скриншоты страниц в социальных сетях, на которых содержались документы истца и других лиц, фотографии из семейного архива, логины и пароли доступа, а также публикации ответчицы об истце и её семье.

Также было установлено, что по определению Индустриального районного суда города Днепра в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 182 Уголовного кодекса Украины, относительно нарушения неприкосновенности частной жизни.

Во время рассмотрения дела подтвердилось, что флеш-накопитель после подачи иска был отправлен ответчицей в Центральное управление СБУ, а впоследствии передан в Национальную полицию.

Позиция суда

Суд обратил внимание, что ответчица в судебном заседании полностью подтвердила факт распространения содержимого флеш-накопителя в сети Интернет. При этом она отрицала авторство отдельных публикаций, размещённых под опубликованными фотографиями.

Однако суд пришёл к выводу, что содержание соответствующих публикаций согласуется с содержанием поданного ею отзыва на иск и других документов, предоставленных в материалы дела. Исследованные судом видеозаписи и другие материалы также свидетельствовали о том, что именно ответчица является автором соответствующих публикаций.

Суд установил, что ответчица без правовых оснований и без согласия истца систематически размещала в сети Интернет её фотографии и конфиденциальную информацию, содержащуюся на флеш-накопителе, а также публиковала сведения о жизни истца и её семьи.

Суд отметил, что право лица на частную и семейную жизнь гарантируется статьёй 32 Конституции Украины, Законом «О защите персональных данных», Законом «Об информации» и нормами Гражданского кодекса Украины. Конфиденциальная информация о лице может распространяться только с его согласия либо в случаях, прямо предусмотренных законом.

Суд подчеркнул, что фотографии физического лица могут быть публично показаны и распространены только с согласия этого лица, а сбор, хранение, использование и распространение информации о личной жизни без согласия лица не допускаются.

Вместе с тем суд пришёл к выводу, что требование о возврате флеш-накопителя удовлетворению не подлежит. Во время рассмотрения дела было установлено, что носитель информации выбыл из владения ответчицы и был передан правоохранительным органам. Истцом не доказано, что флеш-накопитель и в дальнейшем находится в распоряжении ответчицы, поэтому удовлетворение такого требования не приведёт к эффективной защите её прав.

Вместе с тем суд разъяснил ответчице обязанность вернуть флеш-накопитель истцу в случае его последующего возврата правоохранительными органами или другими лицами.

Выводы суда

Суд пришёл к выводу, что истец подверглась неправомерному вмешательству в частную жизнь вследствие распространения без её согласия персональных данных, фотографий и иной конфиденциальной информации. Иск был удовлетворён частично.

Суд по делу № 202/10708/25 обязал ответчицу удалить из сети Интернет, в том числе с личных страниц в социальных сетях, всю информацию, скопированную с флеш-накопителя истца, включая персональные данные и фотографии.

Также ответчица обязана удалить все публикации, которые каким-либо образом касаются истца.

В удовлетворении требования о возврате флеш-накопителя суд отказал. Кроме того, с ответчицы в пользу истца взыскан судебный сбор в размере 2422,40 грн.

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