Свекруха знайшла флешку невістки та поширила її документи в Інтернеті: суд захистив право на приватність

Індустріальний районний суд міста Дніпра зобов’язав жінку видалити з інтернету та соціальних мереж персональні дані, фотографії й дописи про позивачку, визнавши, що їх поширення без згоди особи є втручанням у її приватне життя.

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Індустріальний районний суд міста Дніпра розглянув справу за позовом жінки до матері її чоловіка про захист права на приватність, видалення персональних даних з мережі Інтернет та повернення флеш-накопичувача, на якому зберігалися особисті документи і фотографії позивачки. Суд частково задовольнив позов, зобов’язавши відповідачку видалити оприлюднені персональні дані та публікації, що стосуються позивачки.

Обставини справи

Позивачка звернулася до суду із вимогами зобов’язати відповідачку повернути флеш-накопичувач, на якому містилися її персональні дані, а також видалити та надалі утримуватися від зберігання і поширення будь-яких персональних даних про неї.

Суд встановив, що відповідачка є матір’ю чоловіка позивачки. Між сторонами склалися конфліктні відносини. Відповідачка знайшла у своєму помешканні флеш-накопичувач, який містив фотографії позивачки, членів її родини та копії особистих документів.

Надалі відповідачка розмістила в мережі Інтернет, зокрема у Telegram, Facebook та інших онлайн-ресурсах, фотографії позивачки, у тому числі дитячі та сімейні фотографії, а також копії документів позивачки та її родичів. Серед оприлюднених матеріалів були паспортні документи, реєстраційні номери облікових карток платників податків, технічні паспорти на транспортні засоби, документи про освіту та інші персональні дані.

Крім розміщення фотографій і документів, відповідачка публікувала дописи щодо позивачки та членів її сім’ї. Позивачка вказувала, що поширення таких відомостей здійснювалося без її згоди та порушувало право на приватне життя.

У відзиві на позов відповідачка не заперечувала, що оприлюднила інформацію з флеш-накопичувача. Водночас вона повідомила, що згодом видалила свої сторінки у соціальних мережах та направила флеш-накопичувач до Центрального управління СБУ разом із повідомленням про можливий злочин.

У ході розгляду справи судом було досліджено численні скріншоти сторінок у соціальних мережах, на яких містилися документи позивачки та інших осіб, фотографії сімейного архіву, логіни та паролі доступу, а також публікації відповідачки щодо позивачки та її родини.

Також було встановлено, що за ухвалою Індустріального районного суду міста Дніпра до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 182 Кримінального кодексу України щодо порушення недоторканності приватного життя.

Під час розгляду справи підтвердилося, що флеш-накопичувач після подання позову був відправлений відповідачкою до Центрального управління СБУ, а згодом переданий до Національної поліції.

Позиція суду

Суд звернув увагу, що відповідачка у судовому засіданні повністю підтвердила факт поширення вмісту флеш-накопичувача в мережі Інтернет. При цьому вона заперечувала авторство окремих дописів, опублікованих під розміщеними фотографіями.

Однак суд дійшов висновку, що зміст відповідних публікацій узгоджується зі змістом поданого нею відзиву на позов та інших документів, наданих до матеріалів справи. Досліджені судом відеозаписи та інші матеріали також свідчили про те, що саме відповідачка є автором відповідних дописів.

Суд встановив, що відповідачка без правових підстав та без згоди позивачки систематично розміщувала у мережі Інтернет її фотографії та конфіденційну інформацію, яка містилася на флеш-накопичувачі, а також публікувала відомості про життя позивачки та її родини.

Суд зазначив, що право особи на приватне та сімейне життя гарантується статтею 32 Конституції України, Законом «Про захист персональних даних», Законом «Про інформацію» та нормами Цивільного кодексу України. Конфіденційна інформація про особу може поширюватися лише за її згодою або у випадках, прямо передбачених законом.

Суд наголосив, що фотографії фізичної особи можуть бути публічно показані та поширені лише за згодою цієї особи, а збирання, зберігання, використання і поширення інформації про особисте життя без згоди особи не допускаються.

Водночас суд дійшов висновку, що вимога про повернення флеш-накопичувача не підлягає задоволенню. Під час розгляду справи було встановлено, що носій інформації вибув із володіння відповідачки та був переданий до правоохоронних органів. Позивачкою не доведено, що флеш-накопичувач і надалі перебуває у розпорядженні відповідачки, а тому задоволення такої вимоги не призведе до ефективного захисту її прав.

Разом із тим суд роз’яснив відповідачці обов’язок повернути флеш-накопичувач позивачці у разі його подальшого повернення правоохоронними органами або іншими особами.

Висновки суду

Суд дійшов висновку, що позивачка зазнала неправомірного втручання у приватне життя внаслідок поширення без її згоди персональних даних, фотографій та іншої конфіденційної інформації. Позов було задоволено частково.

Суд у справі № 202/10708/25 зобов’язав відповідачку видалити з мережі Інтернет, у тому числі з особистих сторінок у соціальних мережах, усю інформацію, скопійовану з флеш-накопичувача позивачки, включаючи персональні дані та фотографії.

Також відповідачку зобов’язано видалити всі дописи, які будь-яким чином стосуються позивачки.

У задоволенні вимоги про повернення флеш-накопичувача суд відмовив. Крім того, з відповідачки на користь позивачки стягнуто судовий збір у розмірі 2422,40 грн.

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