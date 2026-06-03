Развод через ДРАЦС: когда достаточно обоюдного согласия и почему без него не обойтись

В Минюсте напомнили, что упрощенная процедура расторжения брака возможна только при отсутствии детей и имущественных споров между супругами.

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Расторжение брака в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС) возможно только по взаимному согласию супругов, при отсутствии общих несовершеннолетних детей и споров относительно совместного имущества. Об этом сообщили в Управлении государственной регистрации Министерства юстиции Украины.

Расторжение брака через ДРАЦС

Для подачи заявления необходимо обратиться в любой отдел ДРАЦС, имея при себе паспорта и свидетельство о браке.

Если один из супругов не может присутствовать лично, он имеет право оформить заявление и заверить его у нотариуса. В таком случае второй из супругов подает оба заявления одновременно.

После подачи заявления устанавливается месячный срок ожидания. По его истечении супруги должны повторно обратиться в отдел ГРАГС для государственной регистрации расторжения брака и получения соответствующих свидетельств.

Расторжение брака через суд

Обращение в суд необходимо в случаях, когда у супругов есть общие несовершеннолетние дети, отсутствует согласие на расторжение брака или существуют споры относительно общего имущества.

Иск может быть подан лично или через представителя. После принятия решения суд направляет его в отдел ГРАГС по месту принятия для внесения сведений в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и проставления соответствующей отметки в актовой записи о браке.

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