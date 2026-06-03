Бронирование работников: как предприятию рассчитать квоту и не потерять статус критического

Ошибка в расчете общего количества военнообязанных может стоить предприятию статуса критичности.

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Новое правительственное Постановление № 692 существенно изменило базовый Порядок бронирования № 76. Изменения коснулись не только зарплатных требований для забронированных работников, но и повлияли на механизм подсчета общего количества военнообязанных, от которого зависит квота предприятия.

Поскольку превышение установленных лимитов теперь является прямым основанием для отмены статуса критически важного предприятия, юридическая точность в расчетах стала вопросом выживания бизнеса.

Определение базы

Первым этапом расчета является определение общего количества военнообязанных работников предприятия. Именно эта величина является базой для дальнейшего применения установленных квот бронирования (50%, 75% или 100%).

В базу включаются:

все военнообязанные работники, состоящие в штате предприятия;

работники, призванные на военную службу по мобилизации после 18 мая 2024 года — они продолжают учитываться в общей численности военнообязанных, что позволяет сохранять корректность квоты для предприятия.

Уточнение: военнообязанные работники, имеющие отсрочку по основаниям, предусмотренным статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также совместители — учитываются в общей базе только по одному месту работы в соответствии с требованиями Постановления № 692.

Согласно пункту 12 Порядка, в общую численность не включаются:

военнообязанные женщины;

лица, состоящие на воинском учете в Службе безопасности Украины или разведывательных органах;

военнообязанные, определенные в абзацах 2–6 пункта 5 Порядка, в частности отдельные категории должностных лиц государственного управления;

военнообязанные, забронированные за другими предприятиями в случае совместительства — если бронирование осуществлено по основному месту работы.

Применение квоты

После определения базового количества военнообязанных работников предприятия применяется процентный лимит бронирования, установленный в зависимости от категории субъекта хозяйствования.

Базовый уровень бронирования составляет 50% от общего количества военнообязанных работников. Этот показатель, как правило, применяется к большинству предприятий, учреждений и организаций, в частности органам местного самоуправления и другим субъектам, определенным как критически важные.

Расширение лимита бронирования свыше 50%

Количество военнообязанных, подлежащих бронированию, может превышать 50% от общей численности работников только при наличии соответствующего решения Министерства обороны Украины.

Такое решение принимается Министерством на основании предложений Межведомственной рабочей группы, созданной в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 18 июня 2024 года № 707.

Обоснованные предложения по увеличению объема бронирования подаются в Министерство обороны Украины соответствующим органом государственной власти или другим государственным органом, который принял решение о признании предприятия, учреждения или организации критически важным.

Специальный лимит в 75% устанавливается для предприятий, деятельность которых связана с предоставлением жизненно необходимых услуг, в частности:

производством и поставкой тепловой энергии;

централизованным водоснабжением;

водоотведением;

управлением бытовыми отходами.

Безлимитное бронирование 100% военнообязанных применяется для:

Работников ТЭК (топливно-энергетического комплекса) и их подрядных организаций, занимающихся восстановлением энергосистемы.

Работников ОПК (оборонно-промышленного комплекса) по перечню Минобороны.

Технических работников провайдеров и мобильной связи (в определенных Минцифры областях и при условии выполнения восстановительных работ).

Медицинских работников государственной и коммунальной формы собственности.

Для предприятий, фактически действующих на территориях возможных или активных боевых действий, лимит также может составлять 100 процентов количества военнообязанных работников.

Экономический фильтр

Для бронирования работников необходимо обеспечить финансовое соответствие каждого забронированного.

Коэффициент 3.0 предусмотрен для большинства критически важных предприятий. Ежемесячная заработная плата забронированного работника в течение всего срока отсрочки должна быть не ниже размера минимальной зарплаты, умноженной на 3.

Коэффициент 2.5 сохраняется для предприятий, работающих на территориях возможных или активных боевых действий согласно перечню Минразвития.

Эти требования не касаются государственных/коммунальных учреждений, резидентов Дія Сіті, религиозных организаций и предприятий энергетики с разрушенными мощностями.

Важно: если на критически важном предприятии работает только один военнообязанный, лимиты в 50% или 75% к нему не применяются — он может быть забронирован.

Последствия нарушения лимитов

Постановление № 692 ужесточило санкции за ошибки в расчетах. Если лимит превышен, руководитель обязан в течение 10 рабочих дней подать через Портал Дія заявление об аннулировании бронирования лишних работников.

Превышение установленных ограничений по количеству забронированных теперь является официальным основанием для отмены предприятию статуса критически важного.

Важно: предприятия, у которых отменен статус из-за невыполнения требований, в частности по зарплате, не могут быть признаны критически важными ранее чем через шесть месяцев.

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