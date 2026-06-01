Бронювання працівників під загрозою: всі рішення про критичність «обнуляться» до 1 вересня

Тисячі підприємств можуть втратити статус критичних до 1 вересня 2026 року, а ті що утримають свій статус зобов’язані підняти зарплату заброньованим та усунути перевищення квоти протягом 10 робочих днів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України оприлюднив нашумілу Постанову № 692, яка внесла суттєві зміни до базової Постанови № 76 від про порядок бронювання військовозобов’язаних. Як вже повідомляла «Судово-юридична газета» зміни спрямовані на посилення контролю за процесом бронювання, цифровізацію перевірок та встановлення нових економічних критеріїв для підприємств, що претендують на статус критично важливих.

Нове урядове рішення насамперед спрямоване на виявлення та виключення суб’єктів господарювання, які використовують механізм бронювання виключно для уникнення мобілізації, не виконуючи при цьому важливої функції для економіки держави.

Економічне обґрунтування бронювання

Однією з найважливіших змін є встановлення обов’язкового рівня заробітної плати для заброньованих працівників. Згідно з оновленим пунктом 8 Порядку, працівникам критично важливих підприємств та установ, за певними винятками, має нараховуватися щомісячна заробітна плата протягом усього строку відстрочки не нижче розміру мінімальної заробітної плати, помноженої на коефіцієнт 3. Станом на сьогодні це 25 941 грн.

Для підприємств, що фактично діють на територіях можливих або активних бойових дій, згідно з переліком Мінрозвитку, встановлено нижчий поріг — коефіцієнт 2.5.

Вимога щодо підвищеної зарплати не стосується державних та комунальних підприємств, установ Дія Сіті, релігійних організацій, виробників енергії, чиї потужності були пошкоджені агресією, а також операторів газорозподільних систем та підприємств паливно-енергетичного комплексу зі 100% державною часткою.

Важливо: норми щодо підвищення коефіцієнтів набирають чинності з 1 вересня 2026 року.

Анулювання раніше прийнятих рішень

Крім того, Уряд запланував перегляд статусів критично важливих підприємств.

Усі рішення про визнання підприємств критично важливими, ухвалені до 30 травня 2026 року, залишаються чинними до завершення визначеного в них строку, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року.

Уповноважені органи державної влади повинні переглянути галузеві та регіональні критерії визначення критично важливих підприємств з метою забезпечення їхньої об’єктивності, актуальності та належного обґрунтування до 10 червня 2026 року.

У разі якщо статус критично важливого підприємства було надано на підставі критерію, який за результатами перегляду галузевих критеріїв буде виключено, відповідне рішення підлягатиме скасуванню до 1 липня 2026 року.

Завершення комплексного перегляду планується до 1 вересня 2026 року. Органи влади мають завершити перевірку всіх раніше прийнятих рішень щодо надання статусу критично важливого підприємства та привести їх у відповідність до оновлених вимог.

Як наслідок, до 1 вересня 2026 року всі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям, інакше їхній статус може бути втрачений.

Облік працівників та відповідальність за перевищення лімітів бронювання

З 1 вересня 2026 року військовозобов’язані працівники, які мають відстрочку від мобілізації на підставах, відмінних від бронювання, передбачених статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також працівники, які працюють за сумісництвом, враховуватимуться у загальній чисельності військовозобов’язаних лише за одним місцем роботи. Це має на меті унеможливити подвійний облік таких осіб під час визначення квот на бронювання.

Уряд також посилює контроль за дотриманням встановлених лімітів бронювання працівників, що як правило складає не більше 50 % військовозобов’язаних працівників підприємства.

У разі перевищення дозволеної квоти керівник підприємства зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати через Портал Дія заяву про анулювання бронювання працівників, які перевищують встановлений ліміт.

Важливо: перевищення встановлених обмежень відтепер є самостійною підставою для скасування статусу критично важливого підприємства.

Будь-яке перевищення встановленого ліміту, у тому числі внаслідок помилок кадрового обліку або несвоєчасного відображення звільнень працівників, може стати підставою для втрати статусу критично важливого підприємства.

Таким чином, підприємства повинні постійно контролювати кількість заброньованих працівників та своєчасно реагувати на будь-які зміни, щоб уникнути втрати статусу критично важливого підприємства і пов’язаних із ним можливостей бронювання персоналу.

Для більшості підприємств збереження права на бронювання буде безпосередньо пов’язане з необхідністю забезпечення середньої заробітної плати на рівні не нижче трикратного розміру мінімальної заробітної плати.

До 1 серпня 2026 року Міністерство оборони України, Міністерство цифрової трансформації України та Пенсійний фонд України мають забезпечити інтеграцію інформаційних систем для автоматичного контролю рівня заробітної плати, чисельності працівників та дотримання встановлених лімітів бронювання.

У зв’язку з переглядом галузевих та регіональних критеріїв до 10 червня 2026 року значна кількість підприємств може втратити підстави для збереження такого статусу вже під час проміжного перегляду до 1 липня.

Підприємствам необхідно оперативно оцінити відповідність оновленим вимогам та, за потреби, подати нові документи для підтвердження критичності в період з липня по серпень 2026 року, щоб уникнути припинення дії статусу після 1 вересня.

У бізнесу залишається обмежений час для адаптації до нових вимог, зокрема щодо рівня заробітної плати, дотримання квот бронювання та підтвердження відповідності оновленим галузевим критеріям.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.