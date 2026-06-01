Дональд Трамп оголосив про припинення бойових дій між Ізраїлем та Ліваном

21:51, 1 червня 2026
Дональд Трамп повідомив про домовленість між Ізраїлем і Хезболлою.
Фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп заявив, що про припинення бойових дій між Ізраїлем та Ліваном.

За його словами, ізраїльські війська, які вирушили до Лівану, «вже повертаються назад». Про це він сказав 1 червня в соцмережі Truth Social після телефонної розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Натаньягу.

Трамп підкреслив, що розмова була «дуже плідною». Вона завершилася домовленістю, що війська до Бейрута не будуть направлені, а ті, що вже вирушили, повертаються.

«Крім того, через високопоставлених представників я провів дуже плідну розмову з Хезболлою, і вони погодилися, що всі бойові дії будуть припинені - що Ізраїль не буде на них нападати, а вони не будуть нападати на Ізраїль», — додав глава Білого дому.

