Дональд Трамп оголосив про припинення бойових дій між Ізраїлем та Ліваном

Дональд Трамп повідомив про домовленість між Ізраїлем і Хезболлою.

Президент США Дональд Трамп заявив, що про припинення бойових дій між Ізраїлем та Ліваном.

За його словами, ізраїльські війська, які вирушили до Лівану, «вже повертаються назад». Про це він сказав 1 червня в соцмережі Truth Social після телефонної розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Натаньягу.

Трамп підкреслив, що розмова була «дуже плідною». Вона завершилася домовленістю, що війська до Бейрута не будуть направлені, а ті, що вже вирушили, повертаються.

«Крім того, через високопоставлених представників я провів дуже плідну розмову з Хезболлою, і вони погодилися, що всі бойові дії будуть припинені - що Ізраїль не буде на них нападати, а вони не будуть нападати на Ізраїль», — додав глава Білого дому.

