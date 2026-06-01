ВС висловився щодо підвідомчості заяви про розкриття банківської таємниці щодо боржника у справі про банкрутство

21:14, 1 червня 2026
Верховний Суд підкреслив, що розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб, здійснюється в порядку окремого провадження.
Заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, подана контролюючим органом в порядку окремого провадження з посиланням на положення ЦПК України, не підлягає розгляду господарським судом у межах справи про банкрутство боржника, оскільки такі вимоги є немайновими, не впливають на склад ліквідаційної маси та не охоплюються переліком спорів, визначених статтею 7 КУзПБ і статтею 20 ГПК України. Такий висновок зробив КГС ВС від 08.04.2026 у справі № 908/2417/25.

У межах справи про банкрутство Дочірнього підприємства, яке перебуває на стадії ліквідаційної процедури, контролюючий орган звернувся до господарського суду із заявою про розкриття банком інформації, що містить банківську таємницю стосовно цього підприємства. Метою такого звернення Управління зазначило необхідність проведення податковою службою позапланової перевірки щодо своєчасності та повноти нарахування податків і дотримання валютного та податкового законодавства.

Місцевий господарський суд відмовив у відкритті провадження у справі, з чим погодився і суд апеляційної інстанції. Суди констатували відсутність підстав для застосування концентрації спорів у справі про банкрутство (стаття 7 КУзПБ), оскільки заявлені вимоги стосуються розкриття інформації банком у порядку ЦПК України та не мають впливу на захист чи реалізацію майнових прав боржника.

ОЦІНКА СУДУ

Розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб, здійснюється в порядку окремого провадження (пункт 11 частини 2 статті 293 ЦПК України).

Відповідно до частини 1 статті 293 ЦПК України окреме провадження – це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Визначаючи характер спірних правовідносин у цій справі, суди попередніх інстанцій правильно зазначили, що вони стосуються розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ЦПК України, зокрема глави 12 розділу IV цього Кодексу, якою врегульовано порядок розгляду судами таких заяв. Таким чином, розгляд подібних заяв здійснюється в порядку цивільного судочинства.

Водночас КГС ВС акцентував на тому, що у відносинах неплатоспроможності правове регулювання окремих питань, які належать до предметної, суб’єктної та територіальної (виключної) юрисдикції спорів у справах про банкрутство (статті 20, 30 ГПК України), визначає спеціальна норма – стаття 7 КУзПБ.

У частині 2 цієї статті КУзПБ законодавець встановив виключну компетенцію господарського суду на розгляд усіх майнових спорів за участю боржника, оскільки такий підхід гарантує ефективне управління ліквідаційною масою та унеможливлює порушення прав кредиторів через закриття провадження у справі про банкрутство до завершення відповідних судових процесів.

Як правильно встановили суди попередніх інстанцій, заявлені контролюючим органом вимоги не підлягають вартісній оцінці та є немайновими, а результати їх розгляду не вплинуть на розмір або склад ліквідаційної маси боржника. До того ж ці вимоги не належать до юрисдикції господарських судів, визначеної статтею 20 ГПК України, у зв’язку з чим підстави для поширення на них спеціальної підсудності справи про банкрутство відсутні.

Якщо заява не підлягає розгляду за правилами господарського судочинства, за змістом статті 175 ГПК України суддя відмовляє у відкритті провадження у справі.

З огляду на викладене підстави для скасування оскаржуваних судових рішень у цій справі відсутні.

З повним текстом постанови КГС ВС від 08.04.2026 у справі № 908/2417/25 можна ознайомитись за посиланням.

