ВС высказался относительно подведомственности заявления о раскрытии банковской тайны в отношении должника по делу о банкротстве

Верховный Суд подчеркнул, что раскрытие банком информации, содержащей банковскую тайну в отношении юридических и физических лиц, осуществляется в порядке отдельного производства.

Заявление о раскрытии банком информации, содержащей банковскую тайну, поданное контролирующим органом в порядке отдельного производства со ссылкой на положения ГПК Украины, не подлежит рассмотрению хозяйственным судом в рамках дела о банкротстве должника, поскольку такие требования являются неимущественными, не влияют на состав ликвидационной массы и не охватываются перечнем споров, определенных статьей 7 Кодекса Украины по процедурам банкротства и статьей 20 ХПК Украины. Такой вывод сделал КХС ВС от 08.04.2026 г. по делу № 908/2417/25.

В рамках дела о банкротстве дочернего предприятия, находящегося на стадии ликвидационной процедуры, контролирующий орган обратился в хозяйственный суд с заявлением о раскрытии банком информации, содержащей банковскую тайну в отношении этого предприятия. Целью такого обращения Управление указало необходимость проведения налоговой службой внеплановой проверки относительно своевременности и полноты начисления налогов и соблюдения валютного и налогового законодательства.

Местный хозяйственный суд отказал в открытии производства по делу, с чем согласился и суд апелляционной инстанции. Суды констатировали отсутствие оснований для применения концентрации споров в деле о банкротстве (статья 7 КУзПБ), поскольку заявленные требования касаются раскрытия информации банком в порядке ГПК Украины и не влияют на защиту либо реализацию имущественных прав должника.

ОЦЕНКА СУДА

Раскрытие банком информации, содержащей банковскую тайну в отношении юридических и физических лиц, осуществляется в порядке отдельного производства (пункт 11 части 2 статьи 293 ГПК Украины).

Согласно части 1 статьи 293 ГПК Украины отдельное производство — это вид неискового гражданского судопроизводства, в порядке которого рассматриваются гражданские дела о подтверждении наличия или отсутствия юридических фактов, имеющих значение для охраны прав, свобод и интересов лица либо создания условий для осуществления им личных неимущественных или имущественных прав, а также подтверждения наличия или отсутствия неоспариваемых прав.

Определяя характер спорных правоотношений по данному делу, суды предыдущих инстанций правильно указали, что они касаются раскрытия банком информации, содержащей банковскую тайну, в соответствии с положениями Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и ГПК Украины, в частности главы 12 раздела IV этого Кодекса, которой урегулирован порядок рассмотрения судами таких заявлений. Таким образом, рассмотрение подобных заявлений осуществляется в порядке гражданского судопроизводства.

Вместе с тем КХС ВС акцентировал внимание на том, что в отношениях неплатежеспособности правовое регулирование отдельных вопросов, относящихся к предметной, субъектной и территориальной (исключительной) юрисдикции споров по делам о банкротстве (статьи 20, 30 ХПК Украины), определяется специальной нормой — статьей 7 КУзПБ.

В части 2 этой статьи КУзПБ законодатель установил исключительную компетенцию хозяйственного суда на рассмотрение всех имущественных споров с участием должника, поскольку такой подход гарантирует эффективное управление ликвидационной массой и исключает нарушение прав кредиторов вследствие закрытия производства по делу о банкротстве до завершения соответствующих судебных процессов.

Как правильно установили суды предыдущих инстанций, заявленные контролирующим органом требования не подлежат стоимостной оценке и являются неимущественными, а результаты их рассмотрения не повлияют на размер или состав ликвидационной массы должника. Кроме того, эти требования не относятся к юрисдикции хозяйственных судов, определенной статьей 20 ХПК Украины, в связи с чем основания для распространения на них специальной подсудности дела о банкротстве отсутствуют.

Если заявление не подлежит рассмотрению по правилам хозяйственного судопроизводства, по смыслу статьи 175 ХПК Украины судья отказывает в открытии производства по делу.

Учитывая изложенное, основания для отмены обжалуемых судебных решений по данному делу отсутствуют.

С полным текстом постановления КХС ВС от 08.04.2026 по делу № 908/2417/25 можно ознакомиться по ссылке.

