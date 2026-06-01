Верховный Суд оправдал полицейского, который применил газовый баллончик к мужчине, снимавшему задержание на видео

Верховный Суд: применение газового баллончика к мужчине, который вмешивался в действия полицейских, само по себе не свидетельствует о превышении служебных полномочий.

Коллегия судей Кассационного уголовного суда Верховного Суда, пересматривая дело № 754/13191/16-к, пришла к выводу, что применение полицейским специального средства принуждения на основаниях и в порядке, определённых законом, не образует состава преступления, предусмотренного статьёй 365 УК Украины, даже если в результате таких действий потерпевшему были причинены телесные повреждения.

Обстоятельства дела и решения судов предыдущих инстанций

Согласно материалам дела, в декабре 2015 года патрульные полицейские проверяли автомобиль с прицепом для продажи кофе, на котором отсутствовал государственный номерной знак. Владелец транспортного средства не смог предоставить документы, а во время дальнейшего общения и попытки доставить его в отдел полиции начал оказывать сопротивление.

На место прибыл его знакомый, который начал снимать происходящее на мобильный телефон и требовать объяснений у правоохранителей. По версии обвинения, инспектор полиции безосновательно дважды распылил ему в лицо газ из баллончика, что повлекло лёгкие телесные повреждения.

Прокуратура квалифицировала такие действия как превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Деснянский районный суд Киева оправдал полицейского за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения. Киевский апелляционный суд согласился с этим выводом и оставил приговор без изменений.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что при кассационном рассмотрении он не переоценивает доказательства и не устанавливает новые фактические обстоятельства, а проверяет правильность применения судами норм материального и процессуального права.

Рассматривая кассационную жалобу прокурора, Верховный Суд подчеркнул, что ключевым вопросом было не наличие телесных повреждений у потерпевшего, а то, вышел ли полицейский за пределы своих полномочий.

Суд указал, что причинение лёгких телесных повреждений при правомерном применении мер полицейского принуждения само по себе не образует состава преступления.

Коллегия судей напомнила, что в соответствии с принципом презумпции невиновности обязанность доказывания вины возлагается на сторону обвинения. Лицо подлежит оправданию, если его вина не доказана вне разумного сомнения, а все сомнения толкуются в пользу обвиняемого.

Суд обратил внимание, что согласно Закону «О Национальной полиции» полицейские имеют право применять специальные средства, в частности наручники и средства, снаряжённые слезоточивыми и раздражающими веществами. При этом вид и интенсивность принуждения должны быть пропорциональны конкретной ситуации.

Суд согласился с выводами нижестоящих инстанций о том, что во время задержания полицейские действовали в пределах служебных полномочий, находились в форменной одежде, идентифицировали себя как сотрудников полиции и выдвинули законное требование не препятствовать их деятельности. Однако это требование было проигнорировано.

Суд подчеркнул, что причинение лицу лёгких телесных повреждений при правомерном применении полицейских мер принуждения само по себе не образует объективной стороны преступления, предусмотренного частью второй статьи 365 УК Украины.

Коллегия судей отметила, что для квалификации действий по этой статье необходимо установить, что сотрудник правоохранительного органа явно вышел за пределы предоставленных ему прав или полномочий и осознавал противоправность своих действий. Однако суды пришли к выводу, что сторона обвинения не представила доказательств, которые вне разумного сомнения подтверждали бы наличие в действиях полицейского состава инкриминируемого преступления.

Поскольку обвинение не может основываться на предположениях, а все сомнения толкуются в пользу обвиняемого, апелляционный суд согласился с приговором суда первой инстанции, который оправдал полицейского в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 365 УК.

Верховный Суд пришёл к выводу, что апелляционный суд надлежащим образом проверил доводы прокурора, дал им оценку и привёл достаточные мотивы для оставления оправдательного приговора без изменений.

Это решение освещает пределы применения специальных средств полицейскими при исполнении служебных обязанностей. Суд подчеркнул, что законные требования полиции обязательны для исполнения, а их игнорирование может иметь последствия для граждан.

