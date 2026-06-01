  1. Суд инфо

Апелляционный пересмотр: какие решения может принять суд

19:29, 1 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По результатам апелляционного рассмотрения в уголовном производстве суд апелляционной инстанции выносит определение, а в случае отмены приговора суда первой инстанции и принятия нового решения по существу — выносит новый приговор.
Апелляционный пересмотр: какие решения может принять суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Херсонский апелляционный суд напомнил, что апелляционный пересмотр является ключевым элементом системы правосудия Украины, обеспечивающим проверку законности и обоснованности решений судов первой инстанции, исправление ошибок и защиту прав участников дела.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Основные формы решений — постановления (гражданские дела) и определения (уголовные дела и дела об административных правонарушениях). Процессуальные вопросы решаются определениями.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции суд апелляционной инстанции в соответствии со ст. 374 ГПК Украины имеет право:

  • оставить судебное решение без изменений, а жалобу — без удовлетворения;
  • отменить судебное решение полностью или частично и принять в соответствующей части новое решение либо изменить решение;
  • признать недействительным судебное решение суда первой инстанции полностью или частично в случаях, предусмотренных ГПК Украины, и закрыть производство по делу в соответствующей части;
  • отменить судебное решение полностью или частично и в соответствующей части закрыть производство по делу либо оставить иск без рассмотрения полностью или частично;
  • отменить судебное решение и направить дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции по установленной подсудности;
  • отменить определение, препятствующее дальнейшему производству по делу, и направить дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции;
  • отменить определение об открытии производства по делу с нарушением правил подсудности и направить дело на рассмотрение в надлежащий суд первой инстанции;
  • в предусмотренных законом случаях отменить свое постановление (полностью или частично) и принять одно из решений, определенных пунктами 1–7 ч. 1 ст. 374 ГПК Украины.

Если предметом апелляционного пересмотра является определение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции по результатам его пересмотра выносит определение (ст. 381 ГПК Украины), которым может оставить определение без изменений, отменить его полностью или частично, изменить либо решить вопрос по существу в пределах полномочий, предоставленных процессуальным законом.

По результатам апелляционного рассмотрения в уголовном производстве суд апелляционной инстанции выносит определение, а в случае отмены приговора суда первой инстанции и принятия нового решения по существу — выносит новый приговор (ст. 418 УПК Украины).

В соответствии со ст. 407 УПК Украины по результатам апелляционного рассмотрения суд апелляционной инстанции имеет право:

  • оставить приговор или определение без изменений;
  • изменить приговор или определение;
  • отменить приговор полностью или частично и вынести новый приговор;
  • отменить определение полностью или частично и вынести новое определение;
  • отменить приговор или определение и закрыть уголовное производство;
  • отменить приговор или определение и назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции;
  • отменить приговор суда первой инстанции и вынести свое определение;
  • отменить определение суда первой инстанции и вынести свой приговор.

В соответствии со ст. 315 Кодекса административного судопроизводства Украины суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы имеет право:

  • оставить апелляционную жалобу без удовлетворения, а судебное решение — без изменений;
  • отменить судебное решение полностью или частично и принять новое судебное решение в соответствующей части либо изменить судебное решение;
  • отменить судебное решение полностью или частично и в соответствующей части закрыть производство по делу либо оставить иск без рассмотрения полностью или частично;
  • признать недействительным судебное решение суда первой инстанции полностью или частично в случаях, определенных КАС Украины;
  • отменить судебное решение и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции;
  • отменить судебное решение и направить дело по установленной подсудности в другой суд первой инстанции;
  • в определенных законом случаях отменить собственное постановление полностью или частично и принять одно из решений, предусмотренных ст. 315 КАС Украины.

«Эта структура позволяет апелляционной инстанции эффективно исправлять ошибки первой инстанции, обеспечивая справедливость судопроизводства», — добавили в суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд апелляция апелляционные суды апелляционная инстанция

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд оправдал полицейского, который применил газовый баллончик к мужчине, снимавшему задержание на видео

Верховный Суд: применение газового баллончика к мужчине, который вмешивался в действия полицейских, само по себе не свидетельствует о превышении служебных полномочий.

Партнеры по гражданскому браку могут претендовать на половину квартиры, приобретенной во время совместной жизни, — Верховный Суд

Спор за квартиру после смерти женщины: почему Верховный Суд поддержал сожителя, а не сестру наследодательницы.

Верховный Суд подтвердил право военных на 100 000 боевых даже при отсутствии рапортов и журналов

Отсутствие рапорта или журналов боевых действий в руках истца — не основание для отказа в 100 000 гривен.

Разрушенное строение в Черниговской области оформили как дом ради получения земли: что решил Верховный Суд

ВС подтвердил, что регистрация дома, созданного путем формального объединения квартир в разрушенном здании, не создает законного титула собственности и не дает права на земельный участок.

За игнорирование рапортов военнослужащих командирам грозит арест на 10 суток: какие изменения готовят в Раде

В парламенте предлагают усилить ответственность за нарушение порядка рассмотрения рапортов военнослужащих с дифференцированными санкциями.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]