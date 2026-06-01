Апелляционный пересмотр: какие решения может принять суд

Херсонский апелляционный суд напомнил, что апелляционный пересмотр является ключевым элементом системы правосудия Украины, обеспечивающим проверку законности и обоснованности решений судов первой инстанции, исправление ошибок и защиту прав участников дела.

Основные формы решений — постановления (гражданские дела) и определения (уголовные дела и дела об административных правонарушениях). Процессуальные вопросы решаются определениями.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции суд апелляционной инстанции в соответствии со ст. 374 ГПК Украины имеет право:

оставить судебное решение без изменений, а жалобу — без удовлетворения;

отменить судебное решение полностью или частично и принять в соответствующей части новое решение либо изменить решение;

признать недействительным судебное решение суда первой инстанции полностью или частично в случаях, предусмотренных ГПК Украины, и закрыть производство по делу в соответствующей части;

отменить судебное решение полностью или частично и в соответствующей части закрыть производство по делу либо оставить иск без рассмотрения полностью или частично;

отменить судебное решение и направить дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции по установленной подсудности;

отменить определение, препятствующее дальнейшему производству по делу, и направить дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции;

отменить определение об открытии производства по делу с нарушением правил подсудности и направить дело на рассмотрение в надлежащий суд первой инстанции;

в предусмотренных законом случаях отменить свое постановление (полностью или частично) и принять одно из решений, определенных пунктами 1–7 ч. 1 ст. 374 ГПК Украины.

Если предметом апелляционного пересмотра является определение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции по результатам его пересмотра выносит определение (ст. 381 ГПК Украины), которым может оставить определение без изменений, отменить его полностью или частично, изменить либо решить вопрос по существу в пределах полномочий, предоставленных процессуальным законом.

По результатам апелляционного рассмотрения в уголовном производстве суд апелляционной инстанции выносит определение, а в случае отмены приговора суда первой инстанции и принятия нового решения по существу — выносит новый приговор (ст. 418 УПК Украины).

В соответствии со ст. 407 УПК Украины по результатам апелляционного рассмотрения суд апелляционной инстанции имеет право:

оставить приговор или определение без изменений;

изменить приговор или определение;

отменить приговор полностью или частично и вынести новый приговор;

отменить определение полностью или частично и вынести новое определение;

отменить приговор или определение и закрыть уголовное производство;

отменить приговор или определение и назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции;

отменить приговор суда первой инстанции и вынести свое определение;

отменить определение суда первой инстанции и вынести свой приговор.

В соответствии со ст. 315 Кодекса административного судопроизводства Украины суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы имеет право:

оставить апелляционную жалобу без удовлетворения, а судебное решение — без изменений;

отменить судебное решение полностью или частично и принять новое судебное решение в соответствующей части либо изменить судебное решение;

отменить судебное решение полностью или частично и в соответствующей части закрыть производство по делу либо оставить иск без рассмотрения полностью или частично;

признать недействительным судебное решение суда первой инстанции полностью или частично в случаях, определенных КАС Украины;

отменить судебное решение и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции;

отменить судебное решение и направить дело по установленной подсудности в другой суд первой инстанции;

в определенных законом случаях отменить собственное постановление полностью или частично и принять одно из решений, предусмотренных ст. 315 КАС Украины.

«Эта структура позволяет апелляционной инстанции эффективно исправлять ошибки первой инстанции, обеспечивая справедливость судопроизводства», — добавили в суде.

