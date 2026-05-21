  1. Фото
  2. / В Украине

В Харькове водитель Audi сбил двух пешеходов — 18-летний парень погиб, женщина госпитализирована

08:30, 21 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ДТП произошло в Немишлянском районе города, когда двое пешеходов переходили дорогу вне пешеходного перехода.
В Харькове водитель Audi сбил двух пешеходов — 18-летний парень погиб, женщина госпитализирована
Фото: Полиция Харьковской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харькове вечером 20 мая произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 18-летний парень, еще одна пострадавшая женщина была доставлена в больницу. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По предварительным данным, авария произошла около 21:30 на проспекте Героев Харькова в Немишлянском районе города.

Правоохранители установили, что 38-летний водитель автомобиля Audi совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП 18-летний парень погиб на месте. Женщина получила травмы и была госпитализирована.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Фото: Полиция Харьковской области

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция ДТП Харьков авто транспорт

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Дело судей Верховного Суда после трехлетней паузы: новые подозрения и старые вопросы

Как стало известно «Судебно-юридической газете» из собственных источников, подозрения судьям Верховного Суда были предъявлены в рамках производства, начатого еще три года назад. В то же время, по информации источников издания, действующим судьям Верховного Суда, которые на данный момент осуществляют правосудие, подозрения в рамках этого уголовного производства не предъявлены, а вопрос об уведомлении их о подозрении на данный момент не рассматривается.

Пенсионеры умирают, пока получают выплаты по решению суда от ПФУ, а Верховная Рада критикует передачу этих выплат наследникам

Законопроект о наследовании долгов ПФУ по судебным решениям может увеличить расходы бюджета и сузить права наследников.

ДТП из-за ям на дорогах: пять шагов для фиксации вины дорожных служб

Судебная практика показывает: водители могут получить компенсацию за поврежденные автомобили из-за ям, но только если правильно зафиксируют обстоятельства ДТП.

Верховный Суд после решения ЕСПЧ: возвращение кассационной жалобы без полного текста решения нарушило Конвенцию

ВП ВС пришла к выводу, что формальное исчисление срока кассационного обжалования без учета даты изготовления полного текста судебного решения может нарушать гарантированное статьей 6 Конвенции право лица на доступ к суду.

Испания вызывает экс-премьера Родригеса Сапатеро в суд по делу о «коррупционном бутике»

Официальное выдвижение обвинений экс-премьеру Испании Хосе Луису Сапатеро продемонстрировало миру образец юридической пропорциональности и независимости судов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]