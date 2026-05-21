В Харькове водитель Audi сбил двух пешеходов — 18-летний парень погиб, женщина госпитализирована

ДТП произошло в Немишлянском районе города, когда двое пешеходов переходили дорогу вне пешеходного перехода.

Фото: Полиция Харьковской области

В Харькове вечером 20 мая произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 18-летний парень, еще одна пострадавшая женщина была доставлена в больницу. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

По предварительным данным, авария произошла около 21:30 на проспекте Героев Харькова в Немишлянском районе города.

Правоохранители установили, что 38-летний водитель автомобиля Audi совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП 18-летний парень погиб на месте. Женщина получила травмы и была госпитализирована.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

