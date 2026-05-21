Трансжиры каждый день на столе: какие популярные продукты больше всего вредят здоровью
В Украине действуют ограничения на содержание трансжиров в пищевых продуктах, однако специалисты подчеркивают: даже при наличии государственного контроля украинцы могут легко превышать безопасную норму из-за регулярного потребления фастфуда, снеков и магазинных сладостей.
В Госпродпотребслужбе призывают украинцев внимательнее проверять состав продуктов и по возможности отказываться от пищи с высоким содержанием трансжиров.
По словам специалистов, трансжиры образуются во время промышленной обработки растительных масел — в частности при гидрогенизации и дезодорации. Такие жиры активно используют в пищевой промышленности, поскольку они продлевают срок годности продуктов, улучшают текстуру и вкус.
Однако чрезмерное потребление трансжиров может иметь серьезные последствия для здоровья. Медики и специалисты по питанию связывают их с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета и гормональных нарушений. Также трансжиры могут негативно влиять на иммунитет, провоцировать аллергические реакции и ухудшать репродуктивное здоровье мужчин.
В каких продуктах больше всего трансжиров
Чаще всего трансжиры содержатся в продуктах глубокой переработки и готовой пище. В частности, речь идет о:
- маргарине и спредах;
- тортах, пирожных, печенье, вафлях;
- конфетах и изделиях из жареного теста;
- фастфуде — картофеле фри, наггетсах, бургерах, чебуреках;
- чипсах, сухариках и попкорне;
- колбасах, сосисках, беконе и другом переработанном мясе;
- майонезах, кетчупах и готовых соусах;
- мороженом и молочных десертах;
- плавленых сырах;
- замороженных полуфабрикатах.
В Госпродпотребслужбе советуют особенно внимательно читать этикетки готовой продукции. О наличии трансжиров могут свидетельствовать такие обозначения в составе:
- «гидрогенизированный жир»;
- «кулинарный жир»;
- «маргарин»;
- «модифицированный жир».
Какие ограничения действуют в Украине
В Украине с октября 2021 года действуют нормы, утвержденные приказом Министерства здравоохранения №1613. Согласно им, содержание трансжирных кислот в пищевых продуктах не должно превышать 2 грамма на 100 граммов общего количества жиров.
Несмотря на это, специалисты подчеркивают: при регулярном потреблении готовых магазинных продуктов безопасную суточную норму можно превысить довольно быстро.
Как уменьшить потребление трансжиров
Чтобы минимизировать риски для здоровья, эксперты советуют:
- чаще готовить пищу дома;
- выбирать свежие и натуральные продукты;
- заменять майонезы и готовые соусы растительными маслами;
- отдавать предпочтение вареным или приготовленным на пару блюдам;
- ограничить потребление фастфуда, снеков и полуфабрикатов.
Специалисты напоминают, что сбалансированное питание и внимательное отношение к составу продуктов помогают снизить риск развития многих хронических заболеваний.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.