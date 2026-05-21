Трансжиры каждый день на столе: какие популярные продукты больше всего вредят здоровью

07:00, 21 мая 2026
Украинцам напомнили, какие обозначения в составе продуктов могут свидетельствовать о наличии трансжиров.
В Украине действуют ограничения на содержание трансжиров в пищевых продуктах, однако специалисты подчеркивают: даже при наличии государственного контроля украинцы могут легко превышать безопасную норму из-за регулярного потребления фастфуда, снеков и магазинных сладостей.

В Госпродпотребслужбе призывают украинцев внимательнее проверять состав продуктов и по возможности отказываться от пищи с высоким содержанием трансжиров.

По словам специалистов, трансжиры образуются во время промышленной обработки растительных масел — в частности при гидрогенизации и дезодорации. Такие жиры активно используют в пищевой промышленности, поскольку они продлевают срок годности продуктов, улучшают текстуру и вкус.

Однако чрезмерное потребление трансжиров может иметь серьезные последствия для здоровья. Медики и специалисты по питанию связывают их с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета и гормональных нарушений. Также трансжиры могут негативно влиять на иммунитет, провоцировать аллергические реакции и ухудшать репродуктивное здоровье мужчин.

В каких продуктах больше всего трансжиров

Чаще всего трансжиры содержатся в продуктах глубокой переработки и готовой пище. В частности, речь идет о:

  • маргарине и спредах;
  • тортах, пирожных, печенье, вафлях;
  • конфетах и изделиях из жареного теста;
  • фастфуде — картофеле фри, наггетсах, бургерах, чебуреках;
  • чипсах, сухариках и попкорне;
  • колбасах, сосисках, беконе и другом переработанном мясе;
  • майонезах, кетчупах и готовых соусах;
  • мороженом и молочных десертах;
  • плавленых сырах;
  • замороженных полуфабрикатах.

В Госпродпотребслужбе советуют особенно внимательно читать этикетки готовой продукции. О наличии трансжиров могут свидетельствовать такие обозначения в составе:

  • «гидрогенизированный жир»;
  • «кулинарный жир»;
  • «маргарин»;
  • «модифицированный жир».

Какие ограничения действуют в Украине

В Украине с октября 2021 года действуют нормы, утвержденные приказом Министерства здравоохранения №1613. Согласно им, содержание трансжирных кислот в пищевых продуктах не должно превышать 2 грамма на 100 граммов общего количества жиров.

Несмотря на это, специалисты подчеркивают: при регулярном потреблении готовых магазинных продуктов безопасную суточную норму можно превысить довольно быстро.

Как уменьшить потребление трансжиров

Чтобы минимизировать риски для здоровья, эксперты советуют:

  • чаще готовить пищу дома;
  • выбирать свежие и натуральные продукты;
  • заменять майонезы и готовые соусы растительными маслами;
  • отдавать предпочтение вареным или приготовленным на пару блюдам;
  • ограничить потребление фастфуда, снеков и полуфабрикатов.

Специалисты напоминают, что сбалансированное питание и внимательное отношение к составу продуктов помогают снизить риск развития многих хронических заболеваний.

