Как подать заявление о переводе выплаты пенсии по новому месту жительства онлайн

Статья 47 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусматривает, что пенсия выплачивается по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины независимо от задекларированного или зарегистрированного места его проживания. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

В случае если пенсионер переместился, в том числе с временно оккупированных территорий, по его заявлению пенсия может быть переведена на подконтрольную территорию по новому месту жительства.

Форма заявления о выплате приведена в Приложении 2 к Порядку подачи и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», утвержденному постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1, зарегистрированному в Министерстве юстиции Украины 27.12.2005 за № 1566/11846).

Заявление о переводе выплаты пенсии по новому месту жительства можно подать в бумажной или электронной форме:

в бумажной форме — при обращении в любой выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

в электронной форме — через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Алгоритм действий для подачи заявления в электронной форме

Шаг 1. Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и нажмите «Вход».

Шаг 2. Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и нажмите кнопку «Войти».

Шаг 3. В меню слева в разделе «Относительно пенсионного обеспечения» выберите опцию «Заявление на перерасчет пенсии».

Шаг 4. В форме «Заявления на перерасчет пенсии», которая появится на экране, заполните все поля, отмеченные звездочкой «*». В строке «Вид перерасчета» выберите опцию «Постановка на учет (в новом районе)», а в строке «Орган ПФУ» укажите Главное управление Пенсионного фонда Украины, на территорию обслуживания которого вы переехали.

Шаг 5. Укажите информацию о назначении / выплате пенсии по другому закону / другого вида / в другом государстве.

Шаг 6. Загрузите заранее отсканированные документы (паспорт пенсионера; идентификационный номер, пенсионное удостоверение и т. д.), воспользовавшись кнопкой «Добавить файл».

Скан-копии должны соответствовать следующим требованиям:

изготовлены в цветном формате с оригиналов документов;

иметь четкие изображения полных страниц и текста, его реквизитов — название, серия и номер, дата выдачи, печати, подписи, фамилия, имя и отчество владельца;

сохранены в форматах JPG или PDF;

размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;

рекомендуемое качество сканирования — 300 dpi (чтобы обеспечить высокую детализацию).

Предоставьте согласие на передачу и обработку персональных данных и подтвердите (поставив соответствующие отметки), что вы ознакомлены с необходимостью сообщать органам Фонда об изменениях, которые могут влиять на пенсионное обеспечение. Нажмите «Сформировать заявление».

Шаг 7. Внимательно проверьте данные сформированного заявления и подпишите его с помощью КЭП, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе «Мои обращения».

