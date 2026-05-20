  Общество

Как подать заявление о переводе выплаты пенсии по новому месту жительства онлайн

23:13, 20 мая 2026
В случае если пенсионер переместился, в том числе с временно оккупированных территорий, по его заявлению пенсия может быть переведена на подконтрольную территорию по новому месту жительства.
Статья 47 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусматривает, что пенсия выплачивается по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины независимо от задекларированного или зарегистрированного места его проживания. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области. 

Форма заявления о выплате приведена в Приложении 2 к Порядку подачи и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», утвержденному постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1, зарегистрированному в Министерстве юстиции Украины 27.12.2005 за № 1566/11846). 

Заявление о переводе выплаты пенсии по новому месту жительства можно подать в бумажной или электронной форме:

  • в бумажной форме — при обращении в любой выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
  • в электронной форме — через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Алгоритм действий для подачи заявления в электронной форме

 Шаг 1. Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и нажмите «Вход».

Шаг 2. Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и нажмите кнопку «Войти». 

Шаг 3. В меню слева в разделе «Относительно пенсионного обеспечения» выберите опцию «Заявление на перерасчет пенсии».

Шаг 4. В форме «Заявления на перерасчет пенсии», которая появится на экране, заполните все поля, отмеченные звездочкой «*». В строке «Вид перерасчета» выберите опцию «Постановка на учет (в новом районе)», а в строке «Орган ПФУ» укажите Главное управление Пенсионного фонда Украины, на территорию обслуживания которого вы переехали.

Шаг 5. Укажите информацию о назначении / выплате пенсии по другому закону / другого вида / в другом государстве.

Шаг 6. Загрузите заранее отсканированные документы (паспорт пенсионера; идентификационный номер, пенсионное удостоверение и т. д.), воспользовавшись кнопкой «Добавить файл».

Скан-копии должны соответствовать следующим требованиям:

  • изготовлены в цветном формате с оригиналов документов;
  • иметь четкие изображения полных страниц и текста, его реквизитов — название, серия и номер, дата выдачи, печати, подписи, фамилия, имя и отчество владельца;
  • сохранены в форматах JPG или PDF;
  • размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;
  • рекомендуемое качество сканирования — 300 dpi (чтобы обеспечить высокую детализацию).

Предоставьте согласие на передачу и обработку персональных данных и подтвердите (поставив соответствующие отметки), что вы ознакомлены с необходимостью сообщать органам Фонда об изменениях, которые могут влиять на пенсионное обеспечение. Нажмите «Сформировать заявление».

Шаг 7. Внимательно проверьте данные сформированного заявления и подпишите его с помощью КЭП, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе «Мои обращения».

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

