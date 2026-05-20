Для объявления выговора недостаточно просто выявить проблему или задержку в работе госслужащего – ВС

22:18, 20 мая 2026
Сотруднице ГМС объявили выговор из-за якобы нарушения сроков рассмотрения заявлений об иммиграции, она не согласилась и обратилась в суд.
Для объявления выговора недостаточно просто выявить проблему или задержку в работе госслужащего – ВС
Верховный Суд пояснил, что для наложения дисциплинарного взыскания на государственного служащего необходимо установить наличие всех элементов состава дисциплинарного проступка.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в суд с иском к Государственной миграционной службе Украины о признании противоправным и отмене приказа об объявлении выговора.

Она отмечала, что не нарушала свои должностные обязанности, а дисциплинарное взыскание было применено без надлежащего установления обстоятельств и ее вины.

Суды установили, что дисциплинарное производство было инициировано по результатам внутреннего аудита, которым зафиксировано нарушение сроков рассмотрения заявлений об иммиграции. В то же время часть задержек была обусловлена несвоевременным поступлением ответов от других органов.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Суды пришли к выводу, что оспариваемый приказ принят при отсутствии в действиях истца состава дисциплинарного проступка, поскольку в ходе дисциплинарного производства и при принятии оспариваемого приказа неверно установлено нарушение срока принятия решения о предоставлении разрешения на иммиграцию, что свидетельствует о неполном выяснении всех обстоятельств при проведении дисциплинарного производства, а также не учтено, что за указанные нарушения миграционного законодательства к ответственности привлечены два работника, в должностные обязанности которых входит выполнение запросов, внесение информации в базу данных, подготовка выводов и контроль за выполнением указанных задач.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций – без изменений.

Как указал КАС ВС, дисциплинарное взыскание – это предусмотренная законом мера принуждения, применяемая работодателем к работнику, который нарушил трудовую дисциплину, то есть совершил дисциплинарный проступок.

Для применения дисциплинарного взыскания уполномоченному органу необходимо установить наличие всех элементов состава дисциплинарного проступка – объекта, объективной стороны, субъекта, субъективной стороны, а также учесть иные обстоятельства, имеющие значение: степень тяжести, наличие вреда, личность работника.

Объективная сторона дисциплинарного проступка состоит из противоправного поведения субъекта (работника), вредных последствий и причинной связи между ними и поведением лица, привлекаемого к ответственности. Противоправность поведения заключается в нарушении государственным служащим своих должностных обязанностей и других требований, установленных Законом Украины от 10 декабря 2015 года № 889-VIII «О государственной службе» и другими нормативно-правовыми актами, за которое к нему может быть применено дисциплинарное взыскание.

Также необходимо учитывать иные обстоятельства, имеющие значение: характер дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, наступление тяжких последствий, добровольное возмещение причиненного вреда, предыдущее поведение государственного служащего и его отношение к выполнению должностных обязанностей.

Таким образом, ответчик не установил наличие всех элементов состава дисциплинарного проступка в действиях истицы в ходе дисциплинарного производства и не учел всех обстоятельств, имеющих значение для принятия соответствующего решения.

Постановление КАС ВС от 23 декабря 2025 года по делу № 420/19301/21.

