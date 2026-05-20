В Киеве работают 82 вуза — сколько студентов там обучается

Киев остается одним из крупнейших образовательных центров страны.

По состоянию на начало 2025/26 учебного года в Киеве работали 82 учреждения высшего образования и 23 учреждения профессионального предвысшего образования. В общей сложности в столичных университетах, институтах, академиях и колледжах обучались более 271 тысячи студентов.

Об этом свидетельствует обновленная статистическая информация о сети и деятельности учебных заведений столицы, а также о количестве аспирантов.

Сколько студентов обучается в столичных вузах и колледжах

Согласно статистическим данным, в учреждениях высшего образования Киева обучались 230,6 тысячи человек. Речь идет о студентах университетов, академий и институтов.

Еще 40,6 тысячи человек получали образование в учреждениях профессионального предвысшего образования — колледжах и других учебных заведениях этого уровня.

Таким образом, общее количество студентов в столице превысило 271 тысячу человек, что вновь подтверждает статус Киева как одного из главных образовательных центров страны.

Почти 50 тысяч абитуриентов выбрали киевские вузы

Во время вступительной кампании в учреждения высшего образования Киева были приняты 49,8 тысячи человек. В статистике речь идет о тех, кто впервые поступил в учреждения высшего образования.

В то же время в учреждения профессионального предвысшего образования поступили 14,4 тысячи человек.

Сколько студентов завершили обучение

В течение отчетного периода из учреждений высшего образования столицы выпустились 70,4 тысячи человек.

Еще 7,4 тысячи человек завершили обучение в учреждениях профессионального предвысшего образования.

В Киеве насчитывается более 15 тысяч аспирантов

Отдельно были обнародованы данные о подготовке научных кадров. По состоянию на конец 2025 года в Киеве насчитывалось 15 048 аспирантов.

