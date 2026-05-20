Нарушения при проведении негласных следственных действий: как суды оценивают доказательства по стандартам ЕСПЧ

Могут ли протоколы осмотра мобильных устройств и переписка в мессенджерах считаться доказательствами, если защита не имела полного доступа к первоисточникам

В современном уголовном процессе негласные следственные (розыскные) действия (НСРД) являются одним из наиболее активных видов вмешательства государства в право лица на приватность и тайну общения. Именно поэтому законность их проведения и допустимость полученных результатов должны быть предметом особо строгого судебного контроля.

Использование материалов НСРД часто становится основой обвинения в сложных коррупционных делах. Однако грань между законным сбором доказательств и вмешательством в права личности является крайне тонкой.

Основная проблема часто заключается не только в техническом исполнении НСРД, но и в последующей процессуальной интерпретации их результатов стороной обвинения.

Стандарт обоснованного подозрения

Согласно практике ЕСПЧ, наличие обоснованного подозрения является базовой предпосылкой любого ограничения свободы. Однако в резонансных делах 2026 года наблюдается тенденция, когда подозрение основывается на общих формулировках без конкретизации способа и места действий.

Материалы НСРД, такие как записи разговоров или переписка, часто подаются прокурором как неопровержимые доказательства финансирования неправомерных действий. Однако защита справедливо указывает, что выводы обвинения часто являются лишь субъективной интерпретацией, а не самостоятельными источниками доказательств.

ЕСПЧ в деле Yuriy Dmitriyev v. Russia подчеркивает: подозрение должно базироваться на фактах, способных убедить объективного наблюдателя, а не на предположениях следствия.

Процессуальные нарушения при проведении НСРД и обысков

Анализ судебной практики в уголовных производствах свидетельствует о наличии частых процессуальных нарушений во время проведения негласных следственных (розыскных) действий и обысков. Эти нарушения непосредственно влияют на допустимость доказательств и в ряде случаев ставят под сомнение их легитимность.

Одной из ключевых проблем остается качество обоснования ходатайств о проведении НСРД. В значительном количестве случаев такие запросы являются формальными или недостаточно мотивированными, без надлежащего приведения фактических оснований и рисков, обосновывающих необходимость вмешательства в частную жизнь лица. Это создает риск непропорционального и произвольного применения инструментов негласного расследования.

Отдельную группу нарушений составляют процессуальные недостатки во время проведения обысков. Суды фиксируют случаи, когда фактическое проникновение в жилище или иное владение лица начинается до официального оглашения определения следственного судьи. Также распространенной проблемой является неполная или формальная видеофиксация следственного действия, в частности отсутствие записи момента входа в помещение или ключевых этапов изъятия имущества.

Дополнительные риски возникают при изъятии электронных носителей информации, в частности мобильных телефонов. В ряде случаев такие действия не получают надлежащего отражения в протоколах или документируются с нарушением требований уголовного процессуального законодательства, что затрудняет последующую проверку законности полученных данных.

В контексте оценки доказательств судебная практика также исходит из принципа распределения бремени доказывания: именно сторона обвинения обязана доказать, что доказательства были получены законным путем. В случае наличия сомнений относительно обстоятельств получения материалов НСРД или их точности такие сомнения, в соответствии со стандартами справедливого судебного разбирательства, должны толковаться в пользу обвиняемого (в частности подход, отраженный в деле Seppern v. Estonia).

В совокупности эти факторы формируют проблему, когда процессуальные нарушения на стадии досудебного расследования могут иметь решающее значение для дальнейшей судьбы уголовного производства, а именно приводить к признанию доказательств недопустимыми.

Судебная практика

Верховный Суд в своей практике последовательно применяет доктрину «плодов отравленного дерева», которая происходит из правовых систем США и была развита в практике Европейского суда по правам человека, в частности в делах Общество против Германии (Gäfgen v. Germany), Шабельник против Украины и Яременко против Украины.

Этот подход означает, что нарушение прав на одной из стадий сбора доказательств может подорвать всю последующую доказательную базу, если между первичным нарушением и производными доказательствами существует причинно-следственная связь.

В соответствии со статьей 87 Уголовного процессуального кодекса Украины, недопустимыми признаются доказательства, полученные в результате существенного нарушения прав и свобод человека. Отдельно к этой категории относятся и производные доказательства — то есть любые сведения, полученные благодаря информации из первичного недопустимого источника.

Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по делу № 466/525/22 подтвердила подход к допустимости доказательств, полученных в результате обыска с нарушением требований УПК и без надлежащего судебного контроля. Суд рассмотрел ситуацию, когда обыск в жилище был проведен без предварительного определения следственного судьи под предлогом «неотложности», а уже на следующий день получил формальное одобрение.

Во время задержания у лица сначала обнаружили психотропные вещества, после чего следователи провели обыск в жилище без предварительного разрешения суда. В дальнейшем следственный судья легализовал эти действия, сославшись на риск утраты доказательств. Однако суды первой и апелляционной инстанций признали такой подход неправомерным.

Верховный Суд поддержал этот вывод и подчеркнул, что «неотложность» не может быть формальным основанием для обхода судебного контроля. Сам факт обнаружения наркотических веществ не создает автоматического основания для проведения обыска без определения следственного судьи и последующей легализации уже проведенного следственного действия.

По делу № 683/1507/16-к Кассационный уголовный суд Верховного Суда подтвердил, что НСРД, проведенные до внесения сведений в ЕРДР, являются недопустимыми.

Суд окончательно признал недопустимыми ключевые доказательства обвинения — протоколы оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных (розыскных) действий, которые проводились до внесения сведений в ЕРДР.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций, которые применили доктрину «плодов отравленного дерева» (ст. 87 УПК Украины) и признали недопустимыми не только первичные протоколы НСРД, но и все производные доказательства, полученные на их основе.

Равенство сторон и доступ к материалам

Принципы состязательности и равенства сторон предполагают, что защита должна иметь реальную возможность ознакомиться со всеми материалами, имеющими значение для дела.

Если сторона защиты не имеет полного доступа к данным, полученным со снятия информации с телекоммуникационных сетей, это прямо нарушает стандарты процессуального права. Такие выводы изложены в делах ЕСПЧ Rook v. Germany и Jasper v. the United Kingdom.

Кроме того, одним из наиболее грубых нарушений является возможное вмешательство в конфиденциальное общение подозреваемого с адвокатом во время проведения НСРД. Это разрушает саму суть права на эффективную защиту.

Суд должен предоставить адекватное обоснование своим решениям, демонстрируя, что основные вопросы, поднятые защитой относительно законности НСРД, были реально рассмотрены.

Более того, применение строгих мер пресечения на основе материалов НСРД требует индивидуализированного обоснования. Формальная ссылка на материалы досудебного расследования без содержательной проверки их связи с конкретным лицом создает риск чрезмерного вмешательства в право на свободу.

Суд должен оценить не только наличие НСРД как процессуального факта, но и их фактическую убедительность. Особенно это касается случаев, когда размер залога определяется на основе сумм, фигурирующих только в версии обвинения, подкрепленной материалами НСРД, но еще не доказанных приговором суда.

Правосудие должно быть не только действенным, но и законным. Использование НСРД не может быть оправданием для игнорирования презумпции невиновности. Только тщательная и мотивированная проверка судом каждого протокола обеспечит соблюдение стандартов статьи 6 Конвенции и защитит государство от проигрышных дел в ЕСПЧ.

