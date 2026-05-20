В Германии мужчина больше года жил в отеле и уехал, не заплатив €100 тысяч долга

Мужчина рассказывал администрации отеля, что у него сгорел жилой трейлер, а сам он болен раком.

В Берлине будут судить 55-летнего мужчину, который вместе с семьей бесплатно прожил в отеле больше года, задолжав около 100 тысяч евро, пишет Tagesschau.

Отмечается, что в апреле 2023 года он заселился в отель в столичном районе Трептов-Кепеник вместе со спутницей и двумя детьми.

Чтобы завоевать доверие администрации и заселиться без предоплаты, мужчина рассказал, будто у него сгорел жилой трейлер, а сам он болен раком. Кроме того, он уверял, что все расходы на проживание впоследствии полностью покроет автомобильный клуб.

На самом деле злоумышленник с самого начала вообще не планировал оплачивать счета. Семья спокойно проживала в отеле до августа 2024 года, после чего просто съехала.

В общей сложности сумма расходов на проживание превысила 100 тысяч евро.

В марте 2026 года злоумышленника задержали.

