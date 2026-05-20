  1. В Украине

Кабмин расширил возможности использования выписки из Реестра ветеранов

15:29, 20 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Теперь использовать электронную или бумажную выписку из Реестра можно вместо удостоверения УБД.
Кабмин расширил возможности использования выписки из Реестра ветеранов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины принял Постановление, которая позволяет использовать электронную или бумажную выписку из Реестра вместо удостоверения УБД. Об этом сообщили в Минветеранов. 

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Льготы на обучение без лишней бюрократии. Теперь дети ветеранов, ветеранок и пострадавших участников Революции Достоинства при оформлении поддержки для получения государственной целевой поддержки для получения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования могут подавать на выбор либо удостоверение УБД, либо выписку из ЕГРВВ одного из родителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если ребенок (в возрасте до 23 лет) или его представитель заказывает такую выписку самостоятельно, к запросу обязательно прилагается справка о соискателе образования из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

 Теперь этот документ будет содержать дополнительные полезные сведения: какой именно орган или комиссия предоставили человеку статус ветерана, дату его присвоения и юридические основания. Получить выписку можно абсолютно бесплатно и независимо от места регистрации — либо дистанционно через портал «Дія», либо в бумажном виде в ЦПАУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ветераны Кабинет Министров Украины УБД

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Нарушения при проведении негласных следственных действий: как суды оценивают доказательства по стандартам ЕСПЧ

Могут ли протоколы осмотра мобильных устройств и переписка в мессенджерах считаться доказательствами, если защита не имела полного доступа к первоисточникам

Стратегические предприятия смогут получать пожарную технику от международных партнеров: Рада меняет правила гуманитарной помощи

Законопроект предлагает изменить правила получения гуманитарной помощи в виде пожарно-спасательной техники для предприятий, имеющих критическое значение.

Новые правила выезда женщин за границу: что изменилось и какие запреты действуют дальше

Правительство смягчило правила выезда за границу для женщин-госслужащих и забронированных, однако другие обязательные ограничения остаются в силе.

Ответственность за ошибки в военном учете под вопросом: штраф 170 тысяч гривен для ТЦК могут пересмотреть

Документ, который должен был навести порядок в реестре «Обериг», может вызвать волну новых судебных споров из-за технических недостатков.

В Украине запускают рынок парниковых выбросов: как новый закон изменит правила для промышленности

Проект Минэкономики призван адаптировать украинское законодательство к стандартам ЕС и защитить наших экспортеров от европейской экологической пошлины.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]