Кабмин расширил возможности использования выписки из Реестра ветеранов

Теперь использовать электронную или бумажную выписку из Реестра можно вместо удостоверения УБД.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины принял Постановление, которая позволяет использовать электронную или бумажную выписку из Реестра вместо удостоверения УБД. Об этом сообщили в Минветеранов.

«Льготы на обучение без лишней бюрократии. Теперь дети ветеранов, ветеранок и пострадавших участников Революции Достоинства при оформлении поддержки для получения государственной целевой поддержки для получения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования могут подавать на выбор либо удостоверение УБД, либо выписку из ЕГРВВ одного из родителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если ребенок (в возрасте до 23 лет) или его представитель заказывает такую выписку самостоятельно, к запросу обязательно прилагается справка о соискателе образования из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

Теперь этот документ будет содержать дополнительные полезные сведения: какой именно орган или комиссия предоставили человеку статус ветерана, дату его присвоения и юридические основания. Получить выписку можно абсолютно бесплатно и независимо от места регистрации — либо дистанционно через портал «Дія», либо в бумажном виде в ЦПАУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.