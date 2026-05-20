В Украине запускают рынок парниковых выбросов: как новый закон изменит правила для промышленности

10:30, 20 мая 2026
Проект Минэкономики призван адаптировать украинское законодательство к стандартам ЕС и защитить наших экспортеров от европейской экологической пошлины.
Украина переходит к активной фазе внедрения рынка квот на выбросы парниковых газов. Новый законопроект обещает поэтапный переход, привлечение инвестиций через Фонд модернизации и избежание двойного налогообложения для бизнеса. Министерство экономики 15 мая обнародовало проект Закона «О национальной системе торговли квотами (НСТК)». Этот документ не просто регулирует экологические нормы, а создает полноценный рыночный механизм, который должен защитить украинских экспортеров от европейского углеродного корректирования (СВАМ).

Необходимость внедрения НСТК обусловлена международными обязательствами Украины в рамках Парижского климатического соглашения и достижения целей Национально определяемого вклада.

Кроме того, реформа связана с евроинтеграционными обязательствами, в частности имплементацией положений Директивы 2003/87/ЕС и выполнением требований раздела 27 «Окружающая среда и изменение климата» переговорного процесса с ЕС.

Внедрение в Украине НСТК изменит регулирование в сфере декарбонизации. Документ предлагает бизнесу гибкий рыночный инструмент, где предприятия получают или покупают лимитированные разрешения на выбросы, а неиспользованные остатки квот становятся полноценным активом для вторичного оборота.

Предложенные изменения

Проект не предлагает фискальных инструментов, а наоборот предусматривает рыночную модель регулирования выбросов.

Среди ключевых целей разработчиков — повышение экономической эффективности системы путем стимулирования предприятий к сокращению выбросов и возможности реализовывать избыточные квоты на вторичном рынке.

Отдельно предусмотрено поэтапное внедрение системы с учетом экономических условий военного и послевоенного периодов.

Также одним из инструментов является инвестиционный стимул: средства, полученные от аукционов квот, планируется направлять в Фонд модернизации Украины для поддержки технологического обновления промышленности.

Кроме того, законопроект имеет целью устранить дублирование финансовой нагрузки для предприятий, которые не должны уплачивать одновременно налог на выбросы СО-2 и платежи в рамках НСТК за одни и те же объемы выбросов.

На первичном рынке предполагается аукционное распределение квот. На вторичном — свободный оборот квот между участниками рынка.

Отдельно устанавливается механизм замещения обязательств. Операторы смогут покрывать до 90% своих обязанностей по погашению квот за счет соответствующих инструментов системы.

В случае принятия законопроекта ожидаются существенные изменения в регулировании углеродных выбросов.

Для экспортеров это будет означать формирование правовых оснований для учета украинских углеродных платежей в контексте механизма CBAM ЕС, что потенциально может снизить дополнительные расходы при экспорте.

Для промышленности квоты закрепляются как новый вид актива, который может быть предметом оборота на рынке.

Также ужесточаются требования к мониторингу, отчетности и верификации выбросов, что станет основой для определения объема обязательств операторов.

Внедрение национальной системы торговли квотами означает переход от административного регулирования к рыночному механизму стимулирования сокращения выбросов. Принцип «загрязнитель платит» при этом сочетается с возможностью экономической адаптации и инвестиционного развития предприятий. Государство предлагает не просто налог, а механизм реинвестирования через Фонд модернизации.

