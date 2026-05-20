  1. Публікації
  2. / Законодавство

В Україні запускають ринок парникових викидів: як новий закон змінить правила для промисловості

10:30, 20 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Проєкт Мінекономіки покликаний адаптувати українське законодавство до стандартів ЄС та захистити наших експортерів від європейського екологічного мита.
В Україні запускають ринок парникових викидів: як новий закон змінить правила для промисловості
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна переходить до активної фази впровадження ринку квот на викиди парникових газів. Новий законопроєкт обіцяє поетапний перехід, залучення інвестицій через Фонд модернізації та уникнення подвійного оподаткування для бізнесу. Міністерство економіки 15 травня оприлюднило проєкт Закону «Про національну систему торгівлі квотами (НСТВ)». Цей документ не просто регулює екологічні норми, а створює повноцінний ринковий механізм, що має захистити українських експортерів від європейського вуглецевого коригування (СВАМ).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Необхідність запровадження НСТВ зумовлена міжнародними зобов’язаннями України в межах Паризької кліматичної угоди та досягнення цілей Національно визначеного внеску.

Крім того, реформа пов’язана з євроінтеграційними зобов’язаннями, зокрема імплементацією положень Директиви 2003/87/ЄС та виконанням вимог розділу 27 «Навколишнє середовище та зміна клімату» переговорного процесу з ЄС.

Запровадження в Україні НСТВ змінить регулювання у сфері декарбонізації. Документ пропонує бізнесу гнучкий ринковий інструмент, де підприємства отримують чи купують лімітовані дозволи на викиди, а невикористані залишки квот стають повноцінним активом для вторинного обігу.

Запропоновані зміни

Проєкт не пропонує фіскальних інструментів, а навпаки передбачає ринкову модель регулювання викидів.

Серед ключових цілей розробників — підвищення економічної ефективності системи шляхом стимулювання підприємств до скорочення викидів і можливості реалізовувати надлишкові квоти на вторинному ринку.

Окремо передбачено поетапне впровадження системи з урахуванням економічних умов воєнного та повоєнного періодів.

Також одним із інструментів є інвестиційний стимул: кошти, отримані від аукціонів квот, планується спрямовувати до Фонду модернізації України для підтримки технологічного оновлення промисловості.

Крім того, законопроєкт має на меті усунути дублювання фінансового навантаження для підприємств, які не повинні сплачувати одночасно податок на викиди СО-2 та платежі в межах НСТВ за одні й ті самі обсяги викидів.

На первинному ринку передбачається аукціонний розподіл квот. На вторинному — вільний обіг квот між учасниками ринку.

Окремо встановлюється механізм заміщення зобов’язань. Оператори зможуть покривати до 90% своїх обов’язків із погашення квот за рахунок відповідних інструментів системи.

У разі ухвалення законопроєкту очікуються суттєві зміни у регулюванні вуглецевих викидів.

Для експортерів це означатиме формування правових підстав для врахування українських вуглецевих платежів у контексті механізму CBAM ЄС, що потенційно може зменшити додаткові витрати при експорті.

Для промисловості квоти закріплюються як новий вид активу, який може бути предметом обігу на ринку.

Також посилюються вимоги до моніторингу, звітності та верифікації викидів, що стане основою для визначення обсягу зобов’язань операторів.

Запровадження національної системи торгівлі квотами означає перехід від адміністративного регулювання до ринкового механізму стимулювання скорочення викидів. Принцип, коли забруднювач платить при цьому поєднується з можливістю економічної адаптації та інвестиційного розвитку підприємств. Держава пропонує не просто податок, а механізм реінвестування через Фонд модернізації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон законопроект Мінекономіки

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Відповідальність за помилки у військовому обліку під питанням: штраф 170 тисяч гривень для ТЦК можуть переглянути

Документ, який мав навести лад у реєстрі «Оберіг», може спричинити хвилю нових судових спорів через технічні недоліки.

В Україні запускають ринок парникових викидів: як новий закон змінить правила для промисловості

Проєкт Мінекономіки покликаний адаптувати українське законодавство до стандартів ЄС та захистити наших експортерів від європейського екологічного мита.

Верховний Суд нагадав держорганам про неправомірність раптової зміни позиції щодо бізнесу

Верховний Суд розтлумачив норми закону про адміністративну процедуру, вказавши, що держава не може позбавляти бізнес прав, якщо сама раніше неодноразово визнавала їх законність

Рада може запровадити нульовий ПДВ на бойові роботи для фронту

В Україні пропонують звільнити від ПДВ постачання наземних роботизованих комплексів для сил оборони.

Битва за антикорупційну реформу: чи виконає Верховна Рада вимоги ЄС щодо конкурсів у ДБР та реформи прокуратури

Україна стоїть перед вибором моделі антикорупційного розвитку на наступні п'ять років: на розгляді парламенту — два альтернативні проєкти Стратегії 2026–2030.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]