У трьох управліннях Нацполіції проходять обшуки через можливе прикриття незаконного бізнесу — Генпрокурор Руслан Кравченко

11:15, 20 травня 2026
Слідчі дії одночасно проводять у поліції Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської областей у межах розслідування можливої корупційної схеми.
Правоохоронці проводять масштабну операцію з очищення системи Національної поліції від корупції. Офіс Генерального прокурора спільно із СБУ викрив схему, за якою посадовці поліції у трьох областях могли забезпечувати «прикриття» мережі так званих «порноофісів». Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, до схеми могли бути причетні керівники територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях.

Наразі одночасно проводяться слідчі дії у головних управліннях Нацполіції цих регіонів. Слідство перевіряє роль кожного із посадовців та встановлює всіх учасників можливої корупційної схеми.

Йдеться про приміщення, де незаконно створювали, виготовляли та поширювали через інтернет відеопродукцію еротичного і порнографічного характеру.

Генпрокурор вказує, що посередником у схемі був водій одного із заступників Міністра внутрішніх справ України. Використовуючи зв’язки серед керівного складу Нацполіції, він домовлявся з посадовцями про невтручання у роботу таких «порноофісів».

«За щомісячну неправомірну вигоду керівники поліції мали не вживати заходів реагування, не документувати правопорушення, не припиняти незаконну діяльність та завчасно попереджати про можливі перевірки», — зазначив Руслан Кравченко.

Розмір «абонплати» становив 20 тисяч доларів щомісяця для керівництва регіонального підрозділу поліції. Ще 5 тисяч доларів отримував посередник.

Щоб приховати схему, її учасники використовували умовні позначення, спілкувалися через месенджери, а деталі домовленостей обговорювали у приватному порядку.

У ході розслідування задокументовано кілька епізодів передачі коштів.

У лютому 2026 року посередник отримав 45 тисяч доларів. Частина цих коштів, за даними слідства, призначалася керівництву поліції однієї з областей, частина – самому посереднику.

У квітні 2026 року він отримав ще 25 тисяч доларів: 20 тисяч доларів мали бути передані одному із заступників начальника обласного управління поліції, 5 тисяч доларів залишалися посереднику.

Також задокументовано передачу 20 тисяч доларів посадовцю поліції іншої області через його близьку особу, яка не була обізнана про злочинні наміри. Надалі зафіксовано ще одну передачу 20 тисяч доларів цьому ж посадовцю.

Сьогодні посередника затримали після одержання чергового траншу в 25 тисяч доларів. У цьому епізоді 20 тисяч доларів також призначалися одному з керівників обласної поліції, 5 тисяч доларів – йому.

На даний час у межах кримінального провадження одному з правоохоронців повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за невчинення дій з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Операція проводиться за сприяння Міністра внутрішніх справ України та ДВБ Національної поліції.

Невідкладні слідчі дії тривають.

Національна поліція Генеральний прокурор України Руслан Кравченко

