Посвідчення тракториста хочуть перевести в «Дію»: у Раді готують нові правила

Проєкт закону пропонує вперше прямо визначити в законі, яке посвідчення підтверджує право на керування сільськогосподарською та спецтехнікою.

В Україні можуть офіційно запровадити електронне посвідчення тракториста-машиніста та вперше прямо прописати в законі, який документ дає право керувати тракторами, комбайнами та іншою самохідною технікою. Так, у парламенті зареєстрували відповідний законопроєкт №15257, який також має усунути прогалину в чиному законодавстві щодо видачі таких посвідчень.

Що пропонують змінити

Законопроєкт передбачає внесення змін до статті 15 Закону «Про дорожній рух». Нова норма прямо визначатиме, що право на керування тракторами, зокрема саморобними, а також самохідними сільськогосподарськими, меліоративними, дорожньо-будівельними машинами, сільськогосподарською технікою та іншими механізмами підтверджується посвідченням тракториста-машиніста.

Також у документі пропонується закріпити, що такі посвідчення видаватиме центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю в агропромисловому комплексі, а порядок їх видачі визначатиме Кабінет Міністрів України.

Чому виникла потреба у новому законі

Автор законопроєкту пояснює, що нині порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста фактично врегульований лише підзаконними актами, хоча сама стаття 15 Закону «Про дорожній рух» не містить прямої норми про документ, який підтверджує право на керування такою технікою.

У пояснювальній записці зазначається, що це створює проблеми з правовою визначеністю та ускладнює правозастосовну практику.

«Відповідне регулювання фактично здійснюється на підзаконному рівні, що не повною мірою відповідає принципу верховенства права», — зазначено у документі.

Посвідчення тракториста можуть цифровізувати

У законопроєкті також пропонують створити правові підстави для впровадження електронного посвідчення тракториста-машиніста.

Зокрема, Кабінет Міністрів після набрання законом чинності повинен буде протягом трьох місяців забезпечити запуск електронного посвідчення через Єдиний державний вебпортал електронних послуг та його мобільний додаток. Електронний документ матиме таку саму юридичну силу, як і паперове посвідчення.

Крім того, уряд має привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нових норм та забезпечити аналогічні зміни в актах міністерств і центральних органів виконавчої влади.

Яку прогалину хочуть усунути

У порівняльній таблиці до законопроєкту зазначено, що наразі в Законі «Про дорожній рух» відсутня окрема норма, яка прямо визначає посвідчення тракториста-машиніста як документ, що підтверджує право на керування відповідною технікою. Саме цю прогалину пропонують усунути новою частиною статті 15.

Автори ініціативи стверджують, що реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових витрат із державного чи місцевих бюджетів.

Водночас очікується, що ухвалення закону підвищить правову визначеність та уніфікує правила допуску до керування сільськогосподарською і спеціалізованою технікою.

