Без яких документів спадщину на квартиру не оформити – у Мін’юсті надали повний список

Відсутність документів на майно або помилки в них можуть затягнути процедуру спадкування або призвести до суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для оформлення спадщини на нерухоме майно необхідно підготувати низку документів, без яких нотаріус не зможе видати свідоцтво про право на спадщину. У Міністерстві юстиції попередили, що відсутність окремих документів або помилки в них можуть ускладнити чи затягнути процедуру оформлення спадкових прав.

У Мін’юсті зазначили, що після відкриття спадкової справи та встановлення складу спадкового майна нотаріус надає спадкоємцю письмову довідку з переліком документів, необхідних для оформлення спадщини та видачі свідоцтва про право на спадщину.

Які документи є обов’язковими

Для оформлення спадщини на нерухомість необхідно надати:

Свідоцтво про смерть спадкодавця

Його видає орган державної реєстрації актів цивільного стану. Водночас нотаріус може самостійно перевірити факт смерті через Державний реєстр актів цивільного стану громадян.

Якщо спадкоємці не можуть надати свідоцтво або інформація відсутня у реєстрі, нотаріус має право витребувати копію актового запису про смерть або повний витяг із реєстру.

Якщо смерть була зареєстрована за кордоном, подається документ, виданий компетентними органами іншої держави. Він має бути легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи, що підтверджують родинний зв’язок із померлим

Це можуть бути:

свідоцтво про народження;

свідоцтво про шлюб;

рішення суду про встановлення факту родинних відносин;

документи, видані іноземними органами.

Такі документи потрібні у разі спадкування за законом.

Паспорт спадкоємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків

Податковий номер подається за наявності.

Оригінал заповіту або його дублікат

Потрібен у випадку спадкування за заповітом.

Документи, що підтверджують право власності спадкодавця на майно

Серед них:

договір купівлі-продажу;

договір дарування;

договір довічного утримання;

свідоцтво про право власності;

державний акт на право власності на земельну ділянку;

договір про поділ спадкового майна та інші документи.

Технічний паспорт на нерухомість

Подається за наявності.

Документи, що підтверджують спільне проживання зі спадкодавцем

Це можуть бути:

витяг із реєстру територіальної громади;

довідка про реєстрацію місця проживання;

паспорт із відміткою про реєстрацію;

рішення суду.

У Мін’юсті нагадали, що особи, які проживали разом зі спадкодавцем на день його смерті, вважаються такими, що прийняли спадщину без подання окремої заяви.

Що робити, якщо документи втрачені або пошкоджені

У міністерстві пояснили, що порядок отримання дублікатів залежить від виду майна та самого документа. Дублікати нотаріально посвідчених або виданих документів можуть бути видані за письмовою заявою осіб, щодо яких вчинялася нотаріальна дія, їхніх спадкоємців, виконавця заповіту або на запит нотаріуса, який веде спадкову справу.

Якщо документів на майно немає

Якщо оформити спадщину неможливо через відсутність документів на право власності, спадкоємець може звернутися до суду з позовом про визнання права власності на спадкове майно.

Перед цим необхідно:

▪️ подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини у шестимісячний строк з дня смерті спадкодавця;

▪️ отримати письмову відмову у вчиненні нотаріальних дій.

У суді спадкоємець повинен обґрунтувати своє право на майно, надати всі можливі докази та, за потреби, залучити свідків.

Після набрання рішенням суду законної сили спадкоємець має звернутися до нотаріуса або ЦНАПу для державної реєстрації права власності на майно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.