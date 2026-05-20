  В Украине

Без каких документов нельзя оформить наследство на квартиру — в Минюсте предоставили полный список

12:42, 20 мая 2026
Отсутствие документов на имущество или ошибки в них могут затянуть процедуру наследования или привести к судебному разбирательству.
Для оформления наследства на недвижимое имущество необходимо подготовить ряд документов, без которых нотариус не сможет выдать свидетельство о праве на наследство. В Министерстве юстиции предупредили, что отсутствие отдельных документов или ошибки в них могут затруднить или затянуть процедуру оформления наследственных прав.

В Минюсте отметили, что после открытия наследственного дела и установления состава наследственного имущества нотариус предоставляет наследнику письменную справку с перечнем документов, необходимых для оформления наследства и выдачи свидетельства о праве на наследство.

Какие документы являются обязательными

Для оформления наследства на недвижимость необходимо предоставить:

Свидетельство о смерти наследодателя

Оно выдается органом государственной регистрации актов гражданского состояния. При этом нотариус может самостоятельно проверить факт смерти через Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

Если наследники не могут предоставить свидетельство или информация отсутствует в реестре, нотариус имеет право истребовать копию актовой записи о смерти или полную выписку из реестра.

Если смерть была зарегистрирована за рубежом, подается документ, выданный компетентными органами другого государства. Он должен быть легализован, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.

Документы, подтверждающие родственную связь с умершим

Это могут быть:

  • свидетельство о рождении;
  • свидетельство о браке;
  • решение суда об установлении факта родственных отношений;
  • документы, выданные иностранными органами.

Такие документы требуются в случае наследования по закону.

Паспорт наследника и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

Налоговый номер подается при наличии.

Оригинал завещания или его дубликат

Требуется в случае наследования по завещанию.

Документы, подтверждающие право собственности наследодателя на имущество

Среди них:

  • договор купли-продажи;
  • договор дарения;
  • договор пожизненного содержания;
  • свидетельство о праве собственности;
  • государственный акт на право собственности на земельный участок;
  • договор о разделе наследственного имущества и другие документы.

Технический паспорт на недвижимость

Представляется при наличии.

Документы, подтверждающие совместное проживание с наследодателем

Это могут быть:

  • выписка из реестра территориальной общины;
  • справка о регистрации места жительства;
  • паспорт с отметкой о регистрации;
  • решение суда.

В Минюсте напомнили, что лица, проживавшие вместе с наследодателем на день его смерти, считаются принявшими наследство без подачи отдельного заявления.

Что делать, если документы утеряны или повреждены

В министерстве пояснили, что порядок получения дубликатов зависит от вида имущества и самого документа. Дубликаты нотариально заверенных или выданных документов могут быть выданы по письменному заявлению лиц, в отношении которых совершалось нотариальное действие, их наследников, исполнителя завещания или по запросу нотариуса, ведущего наследственное дело.

Если документов на имущество нет

Если оформить наследство невозможно из-за отсутствия документов на право собственности, наследник может обратиться в суд с иском о признании права собственности на наследственное имущество.

Перед этим необходимо:

▪️ подать нотариусу заявление о принятии наследства в шестимесячный срок со дня смерти наследодателя;

▪️ получить письменный отказ в совершении нотариальных действий.

В суде наследник должен обосновать свое право на имущество, предоставить все возможные доказательства и, при необходимости, привлечь свидетелей.

После вступления решения суда в законную силу наследник должен обратиться к нотариусу или в ЦНАП для государственной регистрации права собственности на имущество.

