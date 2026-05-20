  1. В Украине

ВВК хотят предоставить доступ к данным о людях на заместительной терапии, чтобы избежать мобилизации непригодных

13:45, 20 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Врачи ВВК не имеют доступа к данным о прохождении ЗПТ, из-за чего непригодные к службе люди попадают в армию.
ВВК хотят предоставить доступ к данным о людях на заместительной терапии, чтобы избежать мобилизации непригодных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине планируют изменить подходы к прохождению военно-врачебных комиссий лицами, находящимися на заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ). В Офисе Военного омбудсмана заявили, что нынешняя система не позволяет должным образом учитывать состояние здоровья таких людей во время мобилизации и прохождения службы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Почему возникла проблема

Об этом шла речь во время заседания межведомственной рабочей группы, инициированной Офисом Военного омбудсмана. В совещании приняли участие представители Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ, Главного военного клинического госпиталя, Командования Сухопутных войск, Департамента здравоохранения, Департамента мобилизации и Главного управления защиты прав военнослужащих Министерства обороны.

В Офисе омбудсмана напомнили, что согласно действующему приказу министра обороны №402 пребывание на заместительной поддерживающей терапии является основанием для признания лица непригодным к военной службе. В то же время значительное количество таких военнослужащих уже проходит службу в подразделениях.

Среди причин этого называют отсутствие у врачей ВВК доступа к базам данных о лицах с психиатрическими и наркологическими диагнозами, игнорирование документов о прохождении ЗПТ, а также непроверенную информацию о текущем лечении.

Что предлагают изменить

В Офисе Военного омбудсмана отметили, что во время рассмотрения жалоб обращаются к воинским частям с просьбой направлять таких военнослужащих на повторные ВВК. Однако, по оценке участников встречи, проблема требует комплексного урегулирования на нормативном и организационном уровнях.

Первый заместитель Военного омбудсмана Руслан Цыганков заявил, что первоочередной задачей является создание механизмов, которые сделают невозможной мобилизацию лиц, непригодных к службе по медицинским показателям.

«Мы должны честно ответить себе, как такой человек должен проходить службу и кто будет нести ответственность за срыв его лечения. Потому что сейчас от этой проблемы страдают и сами военнослужащие, и командиры, и вся система», — отметил он.

Какие шаги определили участники встречи

Среди ключевых задач рабочей группы:

— выявление лиц, находящихся на ЗПТ, еще на этапе мобилизации и прохождения ВВК;

— предоставление врачам ВВК специального доступа к информации о лицах на ЗПТ — с соблюдением требований по защите персональных данных и врачебной тайны;

— разработка порядка повторного направления на ВВК уже мобилизованных лиц, находящихся на заместительной поддерживающей терапии.

По итогам встречи участники договорились подготовить предложения по изменениям в приказ №402 и выработать законодательные механизмы доступа ВВК к медицинской информации.

В Офисе омбудсмана заговорили о моральной дилемме

Кроме того, Офис Военного омбудсмана совместно с профильными специалистами начал аналитическое исследование влияния зависимостей на прохождение военной службы.

В то же время в Офисе омбудсмана подчеркнули, что вопрос касается не только правового регулирования, но и морально-этических аспектов, в частности баланса между правами людей с зависимостями и правами других военнослужащих на справедливые ротации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные армия призыв омбудсмен ТЦК мобилизация ВВК военнообязанный

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Стратегические предприятия смогут получать пожарную технику от международных партнеров: Рада меняет правила гуманитарной помощи

Законопроект предлагает изменить правила получения гуманитарной помощи в виде пожарно-спасательной техники для предприятий, имеющих критическое значение.

Новые правила выезда женщин за границу: что изменилось и какие запреты действуют дальше

Правительство смягчило правила выезда за границу для женщин-госслужащих и забронированных, однако другие обязательные ограничения остаются в силе.

Ответственность за ошибки в военном учете под вопросом: штраф 170 тысяч гривен для ТЦК могут пересмотреть

Документ, который должен был навести порядок в реестре «Обериг», может вызвать волну новых судебных споров из-за технических недостатков.

В Украине запускают рынок парниковых выбросов: как новый закон изменит правила для промышленности

Проект Минэкономики призван адаптировать украинское законодательство к стандартам ЕС и защитить наших экспортеров от европейской экологической пошлины.

Верховный Суд напомнил госорганам о неправомерности внезапного изменения позиции по бизнесу

Верховный Суд разъяснил нормы закона об административной процедуре, указав, что государство не может лишать бизнес прав, если само ранее неоднократно признавало их законность

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]