ВВК хотят предоставить доступ к данным о людях на заместительной терапии, чтобы избежать мобилизации непригодных

Врачи ВВК не имеют доступа к данным о прохождении ЗПТ, из-за чего непригодные к службе люди попадают в армию.

В Украине планируют изменить подходы к прохождению военно-врачебных комиссий лицами, находящимися на заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ). В Офисе Военного омбудсмана заявили, что нынешняя система не позволяет должным образом учитывать состояние здоровья таких людей во время мобилизации и прохождения службы.

Почему возникла проблема

Об этом шла речь во время заседания межведомственной рабочей группы, инициированной Офисом Военного омбудсмана. В совещании приняли участие представители Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ, Главного военного клинического госпиталя, Командования Сухопутных войск, Департамента здравоохранения, Департамента мобилизации и Главного управления защиты прав военнослужащих Министерства обороны.

В Офисе омбудсмана напомнили, что согласно действующему приказу министра обороны №402 пребывание на заместительной поддерживающей терапии является основанием для признания лица непригодным к военной службе. В то же время значительное количество таких военнослужащих уже проходит службу в подразделениях.

Среди причин этого называют отсутствие у врачей ВВК доступа к базам данных о лицах с психиатрическими и наркологическими диагнозами, игнорирование документов о прохождении ЗПТ, а также непроверенную информацию о текущем лечении.

Что предлагают изменить

В Офисе Военного омбудсмана отметили, что во время рассмотрения жалоб обращаются к воинским частям с просьбой направлять таких военнослужащих на повторные ВВК. Однако, по оценке участников встречи, проблема требует комплексного урегулирования на нормативном и организационном уровнях.

Первый заместитель Военного омбудсмана Руслан Цыганков заявил, что первоочередной задачей является создание механизмов, которые сделают невозможной мобилизацию лиц, непригодных к службе по медицинским показателям.

«Мы должны честно ответить себе, как такой человек должен проходить службу и кто будет нести ответственность за срыв его лечения. Потому что сейчас от этой проблемы страдают и сами военнослужащие, и командиры, и вся система», — отметил он.

Какие шаги определили участники встречи

Среди ключевых задач рабочей группы:

— выявление лиц, находящихся на ЗПТ, еще на этапе мобилизации и прохождения ВВК;

— предоставление врачам ВВК специального доступа к информации о лицах на ЗПТ — с соблюдением требований по защите персональных данных и врачебной тайны;

— разработка порядка повторного направления на ВВК уже мобилизованных лиц, находящихся на заместительной поддерживающей терапии.

По итогам встречи участники договорились подготовить предложения по изменениям в приказ №402 и выработать законодательные механизмы доступа ВВК к медицинской информации.

В Офисе омбудсмана заговорили о моральной дилемме

Кроме того, Офис Военного омбудсмана совместно с профильными специалистами начал аналитическое исследование влияния зависимостей на прохождение военной службы.

В то же время в Офисе омбудсмана подчеркнули, что вопрос касается не только правового регулирования, но и морально-этических аспектов, в частности баланса между правами людей с зависимостями и правами других военнослужащих на справедливые ротации.

