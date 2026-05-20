Судью Юрьевского райсуда Михаила Билинского могут уволить – решение ВСП

13:41, 20 мая 2026
Судья Михаил Билинский временно отстранен от осуществления правосудия.
Судью Юрьевского районного суда Днепропетровской области Михаила Билинского отстранили от осуществления правосудия. Соответствующее решение приняла Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 20 мая.

Как отмечается, дисциплинарная палата привлекла судью к дисциплинарной ответственности и применила к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 20 мая 2026 года, судья Юрьевского районного суда Днепропетровской области Билинский Михаил Владимирович отстранен от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

